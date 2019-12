Koruna stagnovala k hlavním měnám, pražská burza oslabila

Praha - Koruna dnes stagnovala k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru si udržela kurz 25,52 Kč/EUR, k dolaru oslabila o haléř a dnes kolem kolem 17:00 se obchodovala za 23,02 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dál oslabila, PX klesl o 0,49 procenta na 1079,96 bodu. Nejvýrazněji, zhruba 1,5 pct, ztratil ČEZ. Nedařilo se ale ani Avastu či bankám.

Obchodování bylo poklidné. "Regionální trhy přecházejí do předvánoční nálady a mnoho se na nich neděje," uvedl ekonom Komerční banky Michal Brožka.

Kurz koruny by v nejbližších dnech mohl ovlivnit výsledek čtvrtečních parlamentních voleb ve Velké Británii. "Vítězství konzervativců ji neovlivní a vítězství odpůrců brexitu by ji mohlo dočasně lehce posílit v euforii trhů, které většinově brexit odmítají," uvedl ekonom Vladimír Pikora ze společnosti Next Finance.

Britské průzkumy očekávají vítězství konzervativců premiéra Borise Johnsona, který hodlá vyvést zemi z EU nejpozději do konce ledna.

Pražská burza oslabila třetí den v řadě, index PX dnes klesl o 0,49 procenta na 1079,96 bodu. Nejvýrazněji, zhruba 1,5 procenta, ztratila energetická společnost ČEZ. Nedařilo se ale ani technologické firmě Avast či bankovním titulům. Naopak se ziskem uzavřela například pojišťovna VIG. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Akcie ČEZ skončily těsně nad úrovní 500 korun, což jsou nová roční minima, podotkl Josef Dudek z Fio banky. Avast ztrácel třetí den za sebou, dnes odepsal 0,76 procenta na 130 korun.

Z bankovních emisí zlevnily Erste Bank a Komerční banka zhruba o půl procenta, jejich cena spadla na 822,40 koruny, respektive na 800 korun. Moneta Money Bank si pohoršila o 0,12 procenta na 82 korun.

Naopak se ziskem uzavřely dnes cenné papíry VIG, Philip Morris a Kofoly. Akcie pojišťovny si připsaly 0,86 procenta na 645,50 Kč, tabáková společnost posílila o 0,95 procenta na 14.840 Kč a Kofola získala 0,35 procenta na 285 korun. "Na akvizici Karlovarské Korunní a Ondrášovky kurzově v podstatě nereagovala," poznamenal Dudek.

Kofola dnes oznámila, že kupuje stoprocentní podíl ve společnostech Karlovarská Korunní a Ondrášovka. Transakci musí ještě schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Cenu obchodu obě strany nezveřejnily.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,52 25,52 Kč/USD 23,01 23,02

Zdroj: Patria Online