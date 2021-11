Koruna stagnovala k euru, znovu oslabila vůči dolaru

Praha - Koruna ve středu stagnovala k euru na 25,50 Kč/EUR, zatímco vůči dolaru česká měna znovu oslabila. Proti úternímu závěru si pohoršila o 14 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,78 Kč/USD. Pražská burza pokračovala v úterním růstu.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové by se České národní bance nezamlouvalo, pokud by koruna našla rovnováhu kolem 25,50 Kč/EUR. V předchozích dvou týdnech se pohybovala okolo 25,20 Kč/EUR.

Důvodem oslabení české měny je zrychlující epidemie koronaviru. "Ačkoliv to politici nyní odmítají, trh se bojí, že to nakonec skončí dalším částečným vypnutím ekonomiky. Za této situace může Česká národní banka tlačit sazby do nebe, ale koruna neposílí," uvedla Šichtařová. S posílením koruny počítá během jednoho roku.

Burzovní index PX ve středu stoupl o 0,46 procenta na 1371,32 bodu. Nejvíc, o 2,33 procenta na 528 korun, posílily akcie České zbrojovky. Banky zakončily obchodování smíšeně - Erste přidala 1,41 procenta na 1007 korun, Komerční banka posílila o 0,46 procenta na 879 korun, naopak Moneta odepsala 0,79 procenta na 94,25 koruny. Z hlavních titulů nejvíce klesly cenné papíry likérky Stock, a to o 0,88 procenta na 112,4 koruny. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

"Zvýšený zájem investorů byl dnes o akcie České zbrojovky. Ta ve čtvrtek ráno zveřejní výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí," uvedl analytik Wood & Company Patrik Štefek. Podle něj pozitivní sentiment přetrvává také u akcií společnosti ČEZ. Ty ráno posílily nad 730 korun, pak se během dne obchodovaly v relativně úzkém pásmu, a zakončily na 728 korunách. Proti úternímu závěru tak zpevnily o 0,41 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Středa kolem 17:00 Kč/EUR 25,50 25,50 Kč/USD 22,64 22,78

Zdroj: Patria Online