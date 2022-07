Koruna stagnovala k euru, vůči dolaru oslabila o pět haléřů

Praha - Koruna ve středu stagnovala k euru. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 24,59 Kč/EUR, tedy ve stejném kurzu jako při úterním závěru. Vůči dolaru česká měna oslabila o pět haléřů na 24,30 Kč/USD. Pražská burza uzavřela obchodování nejsilnější od začátku měsíce.

Koruna se pod hladinou 24,60 Kč/EUR drží již několik dní. "To nasvědčuje tomu, že právě to je nyní hladina, kterou Česká národní banka brání intervencemi před oslabením. Tak tomu bude podle všeho i v nejbližších dnech," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Analytik Komerční banky Kevin Tran Nguyen upozornil, že koruna opět nenásledovala ostatní středoevropské měny. "Maďarský forint a polský zlotý od rána intenzivně oslabovaly až o 1,02 procenta, respektive 0,75 procenta," uvedl.

Pražská burza potřetí v řadě posílila. Index PX ve středu zpevnil o 1,17 procenta na 1260,29 bodu, což je jeho nejvyšší závěrečná hodnota od začátku července. Vzhůru ho táhly především akcie společnosti ČEZ a bankovní skupiny Erste. Výraznějšímu růstu indexu bránily hlavně cenné papíry banky Moneta. Vyplývá to z údajů o obchodování na webu burzy.

Se ziskem zakončilo dnešní obchodování šest z deseti titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX. Nejvýraznější nárůst, o 3,45 procenta, zaznamenala emise společnosti Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren.

O tři procenta na 1133 korun zdražily cenné papíry firmy ČEZ. "Akcie energetické společnosti ČEZ reagují na růst ceny elektrické energie na burze," uvedl analytik společnosti Wood & Company Vojtěch Boháč. Dodal, že akcie polostátní firmy díky tomu zakončily nejvýše za poslední více než měsíc.

Z bankovních titulů si nejvíc polepšily akcie rakouské bankovní skupiny Erste. Jejich cena vzrostla o 2,33 procenta na 615 Kč. Cenné papíry Komerční banky zpevnily o 0,87 procenta.

Naopak akcie Moneta Money Bank zlevnily o zhruba procento na závěrečných 83 Kč. Do minusu se dnes dostaly také emise nápojářské společnosti Kofola nebo zbrojovky Colt CZ.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Středa kolem 17:00 Kč/EUR 24,59 24,59 Kč/USD 24,25 24,30

Zdroj: Patria Online