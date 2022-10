Koruna stagnovala k euru a vůči dolaru zpevnila, pražská burza rostla

Praha - Koruna dnes stagnovala k euru, obchoduje se stejně jako při úterním závěru za 24,50 Kč/EUR. Vůči dolaru pak česká měna zpevnila o 20 haléřů. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 24,41 Kč/USD. Pražská burza po úterním poklesu rostla a umazala ztráty z předchozího dne. Vyplývá to z údajů na webu burzy a komentářů analytiků.

Koruna dnes stagnovala k euru, vůči dolaru zpevnila o 20 haléřů

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové se na trhu začalo sázet na to, že velké centrální banky zpomalí tempo zvyšování úrokových sazeb. "To na jedné straně podpořilo růst akciových trhů, na druhé straně to tlačilo na pokles výnosů státních dluhopisů. Tato kombinace šla proti bezpečnému dolaru," uvedla.

Analytik Purple Trading Jaroslav Tupý upozornil, že česká koruna se připravuje na výsledky zasedání obou světových centrálních bank, Evropské centrální banky a amerického Fedu.

ECB bude vyhlašovat svou úpravu základní úrokové sazby již ve čtvrtek a očekává se, že zvedne sazbu o 75 bazických bodů. "Pokud k tomu opravdu dojde, tak euro posílí a zvýší se tlak na oslabení koruny. Pokud naopak nebude ECB tak agresivní a zvýší sazbu pouze o třeba 50 bazických bodů, vyvolá to spíše pozitivní reakci na rizikových aktivech a koruna by se nejspíš udržela na místě, případně i lehce posílila," uvedl Tupý.

Pražská burza dnes rostla, PX je na nejvyšších hodnotách za víc než měsíc

Index PX stoupl o 1,15 procenta na 1178,95 bodu a podle analytiků zakončil na nejvyšších hodnotách za více než měsíc. Index táhly nahoru především akcie energetické společnosti ČEZ.

"Tahounem růstu se stal ČEZ, který posílil o 3,88 procenta na 804 Kč poté, co Poslanecká sněmovna ČR se včera (v úterý) nepřiklonila k mimořádné dani již od roku 2022," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek.

Dařilo se také Komerční bance. Její akcie posílily o 1,35 procenta na 713,50 koruny. Zdražily i emise zbrojovky Colt CZ, a to o 2,03 procenta na 553 korun. Cenné papíry pojišťovny VIG vzrostly o 1,29 procenta na 550 korun. Moneta Money Bank podle analytika Wood & Company Vojtěcha Boháče stagnovala druhý den za sebou na ceně 73 korun. Akcie Erste Bank klesly o mírných 0,17 procenta na 603 korun.

Tuzemské akcie v úterý negativně reagovaly na to, že poslanci začali projednávat daňový balíček, jehož součástí má být i daň z neočekávaných zisků. Výnosy z této daně mají vládě pomoci kompenzovat opatření proti drahým energiím. Koaliční Piráti nakonec nevznesli svůj návrh, aby se daň vztahovala již na zisky za letošní rok.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,50 24,50 Kč/USD 24,61 24,41

Zdroj: Patria Online