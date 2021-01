Koruna stagnovala k euru a oslabila k dolaru, pražská burza klesla

Praha - Česká měna ve středu stagnovala k euru a oslabila k dolaru. K 17:00 si koruna pohoršila proti předchozímu závěru k dolaru o 17 haléřů na 21,59 Kč/USD. K euru sice také oslabila, ale pouze o haléř na 26,07 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza klesla o témě dvě procenta, ztrácely všechny tituly.

Ačkoli k euru koruna nakonec stagnovala, zpočátku posilovala. Dokonce se během dne kurz dostal i pod hranici 26 korun za euro, pod níž byla česká měna naposledy loni v březnu před vyhlášením nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru.

"Nové impulsy tu nejsou, ale do povědomí investorů se postupně dostává předpoklad, že se letos koruna může stát jednou z mála měn, na které roste úročení," sdělil k dnešnímu vývoji kurzu analytik společnosti Patria Finance Tomáš Vlk.

Pražská burza ve středu znovu ztrácela, pokles proti úterý ještě zrychlil. Index PX se snížil o 1,89 procenta na 1035,78 bodu. V červených číslech skončily obchodování všechny hlavní tituly. Nejvíce odepsala Komerční banka následovaná technologickou firmou Avast. Aktivita na trhu byla vysoká, objem obchodů dosáhl nadprůměrných 654 milionů korun. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Podobně se dnes vyvíjely i jiné trhy ve světě. Podle hlavního ekonoma společnosti Next Finance Vladimíra Pikory je důvodem koronavirus. Za poslední tři měsíce se nakazilo 50 milionů lidí. "To je bez další analýzy děsivé číslo a nic na něm nemění ani to, že proočkováno už bylo přes 64 milionů lidí. Trhy nezkoumají množství falešných signálů, ani to, že s větším testováním musí počet nakažených růst. Spekulanti vidí šílená čísla a prodávají," uvedl Pikora.

Akcie Komerční banky dnes v Praze zlevnily o 3,76 procenta na 665 korun. Erste Bank odepsala 1,54 procenta na 665,80 Kč, Moneta Money Bank si pohoršila o 1,36 procenta na 72,30 koruny a pojišťovna VIG klesla také o 1,36 procenta na 542 korun.

Avast zavřel slabší o 3,66 procenta na 147,70 Kč. Více než procento dnes odevzdaly také cenné papíry nápojařské Kofoly, operátora O2 a textilky Pegas Nonwovens. Relativně nejúspěšnějším titulem se stala likérka Stock, jejíž akcie oslabily pouze o 0,12 procenta na 83 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Středa kolem 17:00 Kč/EUR 26,06 26,07 Kč/USD 21,42 21,59

Zdroj: Patria Online