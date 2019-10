Koruna si dál polepšila k euru, vůči dolaru mírně ztratila

Praha - Koruna dnes mírně posílila vůči euru, a to o tři haléře na 25,55 Kč/EUR. K dolaru česká měna naopak od pondělního večera o dva haléře oslabila na 22,96 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza opět rostla, posiluje bez přerušení již skoro dva týdny. Index PX stoupl o 0,35 procenta na 1056,92 bodu. Pomohly mu třeba akcie Avastu.

Koruna zůstává vůči jednotné evropské měně nejsilnější za téměř čtvrt roku. Naposledy uzavírala silnější koncem července, kdy se kurz dostal až pod 25,51 Kč/EUR.

Politický vývoj ohledně brexitu podle analytika Raiffeisenbank Víta Hradila prospívá koruně i dalším středoevropským měnám. "Jakkoliv chaos na ostrovech přetrvává, možnost neřízeného brexitu podle všeho ustoupila zcela do pozadí, a trhy v ni už prakticky nevěří. Právě z eliminace tohoto rizika těží i česká koruna," uvedl.

Podle ekonomů společnosti Next Finance je koruna v současnosti silnější, než by podle technických indikátorů měla být. "Během několika dnů by měla přirozeně odevzdat část posledních zisků a oslabit," uvedli Markéta Šichtařová a Jiří Cihlář.

Pražská burza dnes opět rostla, posiluje bez přerušení již skoro dva týdny. Index PX stoupl o 0,35 procenta na 1056,92 bodu. Pomohly mu k tomu třeba akcie softwarové firmy Avast, které se od pátku drží na rekordních cenách od svého vstupu na pražskou burzu. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Vytrvalé posilování pražské burzy začalo ve středu 9. října. Od té doby stoupl index PX o téměř 63 bodů, tedy o více než šest procent. Burze se tak již téměř podařilo smazat prudké oslabení z přelomu září a října.

Dnes si nejvýrazněji polepšily cenné papíry Avastu, které zároveň patřily k emisím s největšími objemy obchodů. Zdražily o 3,36 procenta na 123 korun, což je nejvyšší cena od loňského května, kdy Avast na pražskou burzu vstoupil. Na rekordní ceny se akcie firmy dostaly již minulý pátek, a od té doby dál posilují.

Posílení dosáhly také například cenné papíry energetické firmy ČEZ nebo bankovní skupiny Erste, s nimiž se obchodovalo v největších objemech. Akcie ČEZ zdražily o 0,29 procenta na 522,50 koruny a akcie Erste o 0,25 procenta na 804 korun.

Většina hlavních emisí pražské burzy ale skončila se ztrátou. Nejvýrazněji oslabily cenné papíry výrobce lihovin Stock, a to o 2,04 procenta na 62,40 koruny. Zlevnily také třeba akcie Komerční banky, jejichž cena klesla o 0,50 procenta na 794 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,58 25,55 Kč/USD 22,94 22,96

Zdroj: Patria Online