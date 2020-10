Koruna se vrátila pod hranici 27 Kč/EUR, posílila i k dolaru

Praha - Koruna ve čtvrtek znovu posilovala k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru si ve srovnání se středečním závěrem polepšila o 23 haléřů a vrátila se tak pod hranici 27 Kč/EUR. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 26,87 Kč/EUR. K dolaru koruna zpevnila o 20 haléřů na 22,90 Kč/USD. Burza uzavřela na nejslabší úrovni od půlky května.

"Kdo by však hádal, že to je zrcadlem domácího ekonomického vývoje, prohádal by kalhoty, protože kurz jen inverzně kopíruje pohyb dolaru k euru," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Dolar dnes oslabil až na 1,1722 USD/EUR. "Protože však tento pohyb dolaru považujeme jen za krátkodobou technickou korekci, která nebude mít delšího trvání, také v případě koruny se domníváme, že se ještě vrátí nad 27 korun za euro," dodala Šichtařová.

V regionu dnes posilovaly všechny měny, nahoru šly i úrokové sazby. Nejvíce si polepšil maďarský forint, který si připsal 0,9 procenta a posunul se na 360,3 HUF/EUR. "Jeho posílení bylo pravděpodobně důvodem, proč maďarská centrální banka dnes ponechala jednotýdenní depozitní sazbu beze změny na úrovni 0,75 procenta," uvedla analytičky Komerční banky Jana Steckerová.

Burzovní index PX ve čtvrtek klesl o 1,06 procenta na 859,11 bodu, což je jeho nejnižší závěrečný kurz od poloviny května. Dolů ho táhly především akcie technologické společnosti Avast. Opačným směrem na index působila hlavně emise telekomunikační společnosti O2. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Koruna dnes posílila vůči oběma hlavním světovým měnám.

Ze 12 titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX jich dnes sedm uzavřelo obchodování se ztrátou. Nejvýraznější pokles postihl akcie Avastu, jejichž cena klesla o více než tři procenta na 156,10 koruny.

O více než dvě procenta dnes oslabily cenné papíry mediální skupiny CME a likérky Stock. Akcie CME zlevnily o 2,41 procenta na 97 Kč, emise Stocku odevzdala 2,18 procenta.

Nedařilo se ani cenným papírům rakouských finančních institucí, které se obchodují v Praze. Akcie bankovní skupiny Erste zlevnily o 1,63 procenta na 482,80 koruny a emise pojišťovny VIG oslabila o více než 1,5 procenta na 514 Kč.

Naopak mezi růstové tituly se dnes zařadily akcie O2 Czech republic nebo banky Moneta. Cenné papíry operátora O2 zpevnily o 1,14 procenta na 222 Kč, akcie Monety si polepšily o 0,56 procenta na 53,50 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Čtvrtek kolem 17:00 Kč/EUR 27,10 26,87 Kč/USD 23,10 22,90

Zdroj: Patria Online