Koruna se dostala na nejsilnější úroveň k euru za 11 let, burza dál posílila

Praha - Česká měna se dnes dostala na nejsilnější úroveň k euru za více než 11 let. Oproti pondělnímu závěru zpevnila k dnešním 17:00 o pět haléřů na 24,18 Kč/EUR. Silnější byla naposledy 31. srpna 2011. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. K dolaru koruna také zpevnila, a to o 18 haléřů na 22,72 Kč/USD. Drží se tak na nejsilnější pozici k americké měně od letošního dubna.

Kurz koruny k euru letos značně kolísá. Česká měna prudce oslabila na přelomu února a března, když Rusko zahájilo vojenský útok na Ukrajinu. Dostala se až na kurz 25,77 Kč/EUR. Po následném postupném poklesu kurzu začala koruna znovu prudce oslabovat na přelomu dubna a května. V polovině května ale Česká národní banka oznámila, že hodlá intervenovat na devizovém trhu proti oslabování koruny. Česká měna pak opět začala posilovat.

Jaké jsou důvody nynějšího posílení, není třeba podle analytika Komerční banky Martina Gürtlera zcela jasné. "České koruně se dařilo, a to bez zjevných kurzotvorných stimulů a za nezajímavého vývoje kurzu eura k dolaru," uvedl. "Koruna je tak nejsilnější od zhruba poloviny roku 2011. Silnější už byla pouze v roce 2008, když se před vypuknutím světové finanční krize obchodovala mírně pod 24 Kč/EUR," doplnil.

Ke zpevnění mohlo podle analytika firmy Purple Trading Jaroslava Tupého pomoci páteční zveřejnění vývoje cen průmyslových výrobců. Podle Českého statistického úřadu ceny výrobců v průmyslu letos v listopadu meziročně stouply o 21,3 procenta. Oproti předchozím měsícům tak růst cen zpomalil. "To dává naději, že růst inflace by se mohl postupně zastavovat, a případně i v první polovině roku 2023 začít klesat," sdělil Tupý.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,23 24,18 Kč/USD 22,90 22,72

Zdroj: Patria Online

Pražská burza dál posílila, index PX táhla nahoru hlavně Erste Bank

Pražská burza dnes dál posílila, index PX stoupl o 0,34 procenta na 1176,06 bodu. Nahoru ho táhla hlavně Erste Bank, jejíž akcie si polepšily o 1,74 procenta. S mírným ziskem uzavřela i Komerční banka a z menších emisí se dařilo tabákové firmě Philip Morris. Zbylé emise ztratily nebo stagnovaly. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Z dnešních tří růstových titulů si Erste Bank připsala 1,74 procenta na 702 korun, Philip Morris 1,71 procenta na 16.700 korun a akcie Komerční banky 0,46 procenta na 654,50 koruny. Cenné papíry pojišťovny VIG stagnovaly na 524 korunách, zbylé emise oslabily.

Energetický ČEZ odepsal 0,66 procenta na 753 korun a Moneta Money Bank 0,28 procenta na 71,80 koruny. Z menších emisí zlevnily cenné papíry Photon Energy o 2,43 procenta na 64,20 koruny, nápojářská Kofola o 0,82 procenta na 243 korun a společnost Pilulka Lékárny o 0,78 procenta na 635 korun. Zbrojař Colt CZ přišel o 0,35 procenta a obchodování končil na hodnotě 568 Kč.