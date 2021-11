Koruna reagovala na zvýšení úrokových sazeb posílením

Praha - Koruna dnes zareagovala na nečekaně výrazné zvýšení úrokových sazeb bankovní radou České národní banky (ČNB) a proti středečnímu závěru posílila. K euru zpevnila česká měna o 16 haléřů na 25,36 Kč/EUR. Vůči dolaru si polepšila o šest haléřů, v 17:00 se podle Patria Online obchodovala za 21,98 Kč/USD. Pražská burza posílila. Index PX stoupl o 0,34 pct. na 1358,48 bodu. Cena akcií KB po oznámení výsledků banky stoupla na nejvyšší úroveň za 2,5 roku.

Bankovní rada ČNB dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Jde o nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Důvodem růstu sazeb je především rostoucí inflace, která se v září přiblížila pětiprocentní hranici. Analytici vesměs očekávali růst sazeb 0,5 bodu.

"Do konce roku lze očekávat další posilování kurzu koruny. Je to dobrá zpráva pro investory či společnosti, kteří potřebují nakoupit cizí měny," uvedl investiční stratég Jan Sušánka ze společnosti Sušánka & partneři. Špatná zpráva je to podle něj pro ty, kteří investují v cizích měnách. "Dá se očekávat, že mírný růst koruny bude pokračovat i v příštím roce v souvislosti s dalším zvyšováním sazeb,“ dodal Sušánka.

Na tiskové konferenci po jednání rady ČNB uvedl guvernér Jiří Rusnok, že centrální banka je připravena pokračovat ve zvyšování sazeb. "S jakou razancí přijdou další zvýšení, je těžké odhadnout. Dovedu si představit, že ta zvýšení budou nižší. Nejde ale ani tak o to samotné zvýšení, ale celkovou úroveň sazeb," řekl. Podle něj bude potřeba se sazbami dostat na úroveň kolem tří procent, nebo ještě výš.

Krok centrální banky kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Zvýšení sazeb je podle něj nesmyslné a nepochopitelné. Místo aby ČNB podpořila ekonomiku, nechá vydělat bankám, zdražování nezabrání, řekl ČTK. Jde podle něj o čistou teorii odtrženou od praxe.

Pražská burza dnes opět posílila, a to hlavně díky výraznému zdražení akcií Komerční banky. Index PX stoupl o 0,34 procenta na 1358,48 bodu. Cena akcií Komerční banky po dnešním oznámení výsledků banky za tři čtvrtletí letošního roku stoupla na nejvyšší úroveň za zhruba 2,5 roku. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Posílení si připsala většina hlavních emisí pražské burzy, ale cenné papíry Komerční banky byly největším tahounem. Komerční banka dnes oznámila, že jí za první tři čtvrtletí tohoto roku stoupl čistý zisk meziročně o 40,7 procenta na 8,6 miliardy korun. Akcie banky pak na burze zaznamenaly nejvýraznější růst z hlavních emisí a také největší objem obchodů.

Transakce s akciemi Komerční banky tvořily více než polovinu z dnešního celkového objemu obchodů na burze. Akcie banky zdražily o 3,60 procenta na 920 korun. Dražší byly naposledy v polovině dubna roku 2019.

Z nejobchodovanějších emisí si polepšily také cenné papíry energetické firmy ČEZ, které zdražily o 0,81 procenta na 750 korun. Posílily i akcie Moneta Money Bank, a to o 0,62 procenta na 88,55 koruny. Naopak největší propad zasáhl akcie bankovní skupiny Erste, které oslabily o 1,32 procenta na 989,80 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,52 25,36 Kč/USD 22,04 21,98

Zdroj: Patria Online