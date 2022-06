Koruna posilovala k oběma hlavním světovým měnám, pražská burza rostla

Praha - Koruna ve čtvrtek posilovala k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru zpevnila proti středečnímu závěru o sedm haléřů na 24,67 Kč/EUR. K dolaru si pak polepšila o 15 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,04 Kč/USD.

Koruna dnes k euru sice posílila, ale v posledních třech dnech v podstatě stagnuje kolem hladiny 24,70 Kč/EUR. "Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to v závěru týdne mělo být jinak," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Podle analytiků trhy vyčkávají na data o květnové inflaci, která Český statistický úřad zveřejní 10. června. "Z toho pak bude vycházet bankovní rada ČNB na svém zasedání 22. června a podle toho bude upravovat výši základní úrokové dvoutýdenní repo sazby. Až do té doby nelze očekávat na české koruně významnější pohyb," sdělil ve středu analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý.

Pražská burza podruhé za sebou posilovala, index PX ve čtvrtek vzrostl o 0,49 procenta na 1327,22 bodu. Uzavřel tak na nejvyšší hodnotě za bezmála dva týdny. Pomohly mu zejména akcie energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

ČEZ byl nejvíce obchodovaným titulem, jeho cenné papíry obstaraly více než polovinu celkového objemu obchodů na pražském trhu. Zhodnotily o 2,11 procenta na 1159 korun. "Připsaly si tak čtvrtý růstový den v řadě a pohybují se jen kousek od svých dlouholetých maxim," uvedl analytik investiční společnosti Wood & Company Vojtěch Boháč.

Více než procento přidaly také akcie technologické společnosti Avast, které zavřely na 143,60 Kč. Naopak výrazně klesala tabáková firma Philip Morris ČR, odevzdala 3,55 procenta na 16.300 korun. Ve ztrátě skončila i nápojářská Kofola.

Finanční sektor se obchodoval smíšeně. Nejlépe si vedla pojišťovna VIG, když její akcie zdražily o 1,09 procenta na 558 korun. Komerční banka si polepšila o 0,34 procenta na 730 korun. Moneta Money Bank klesla o 0,39 procenta na 76,90 a Erste Bank odepsala nepatrných 0,05 procenta na 732,20 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Čtvrtek kolem 17:00 Kč/EUR 24,74 24,67 Kč/USD 23,19 23,04

Zdroj: Patria Online