Koruna posílila vůči euru i dolaru, k euru je zpět pod 27 Kč

Praha - Česká měna v úterý posílila vůči oběma světovým měnám. K euru je zpátky pod 27 korunami, během dneška si polepšila o 12 haléřů a obchodování uzavřela na 26,98 Kč/EUR. K dolaru zpevnila o deset haléřů na 22,88 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online. Podle analytičky Next Finance Markéty Šichtařové se ale koruna pod 27 korunami za euro dlouho neudrží. Pražská burza posílila nejvýrazněji od 11. srpna.

"Koruna se dostává pod 27korunovou hladinu. Tam se jí ale v posledních dnech nedařilo dlouho udržet. To se podle nás nestane ani v příštích dnech. Navíc stále visí ve vzduchu zpřísnění epidemiologických opatření. A jak víme z jara, na to jsou investoři citliví," uvedla Šichtařová. Koruna podle ní může těžit ze zlepšení nálady na světových trzích do poloviny tohoto týdne, pak sází na její oslabení.

Koruna byla naposledy pod 27 korunami v pátek minulý týden. Přes 27 korun za euro se po delší době přehoupla 21. září, kdy se propadla na nejslabší úroveň od konce května. Analytici dávali oslabení do souvislosti s nervozitou na finančních trzích kvůli šíření nákazy v Česku i dalších evropských zemích, kvůli kterému by se mohla znovu zastavit ekonomika. Pražská burza dnes posílila nejvýrazněji od 11. srpna.

Burzovní index PX v úterý stoupl o 1,32 procenta na 874,33 bodu. Dařilo se převážné většině hlavních titulů v čele s bankami. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Dvě třetiny ze 12 emisí ovlivňujících hodnotu indexu PX uzavřely dnešní obchodování v plusu. Pokles zaznamenaly pouze akcie likérky Stock a technologické společnosti Avast. Emise nápojářské společnosti Kofola stagnovala.

"Dnes se dařilo evropskému finančnímu sektoru poté, co analytici Barclays označili banky za levné. Posilovaly tudíž i banky na pražské burze," vysvětluje vývoj makléř Fio banky

Nejvýraznější růst na pražské burze zaznamenaly akci rakouské bankovní skupiny Erste. Připsaly si více než čtyři procenta na 505,60 koruny za kus.

Zájem měli investoři i o další dva bankovní tituly. Cenné papíry Komerční banky zdražily o 2,65 procenta na 503 Kč a emise Monety zpevnila o 2,61 procenta na 55 korun za akcii.

Mimo finanční sektor se dařilo například cenným papírům mediální CME. Jejich závěrečná cena 98,90 koruny byla o 1,44 procenta vyšší než při ranním otevření burzy.

Nedařilo se naopak akciím Stocku a Avastu. Emise likérky oslabila o 1,39 procenta, akcie Avastu zlevnily o 0,57 procenta na 156 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Úterý kolem 17:00 Kč/EUR 27,10 26,98 Kč/USD 22,98 22,88

Zdroj: Patria Online