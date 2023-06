Koruna posílila k euru i dolaru shodně o šest haléřů

Praha - Koruna dnes ve srovnání se čtvrtečním závěrem posílila vůči oběma hlavním světovým měnám shodně o šest haléřů. Kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,62 Kč/EUR a 22,00 Kč/USD.

Analytik Purple Trading Jaroslav Tupý upozornil, že koruna v posledních dnech příliš nereagovala na zprávy z tuzemské ekonomiky ani na dohodu ohledně navýšení dluhového stropu v USA. Velmi důležité ale podle něj bude zveřejnění statistiky mezd za první kvartál 2023 v pondělí. "Pokud by růst mezd dosahoval deseti procent a výše, určitě by to posílilo jestřábí křídlo bankovní rady České národní banky a úroková sazba by se na příštím zasedání ČNB mohla posunout o 25 bazických bodů výše na 7,25 procenta," sdělil analytik.

Souhlasí s tím i ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. "Myslíme si, že právě na data o vývoji mezd centrální bankéři napjatě čekají. Pokud by totiž mzdy v nominálním vyjádření výrazně zrychlily svůj růst, bylo by to signálem pro některé centrální bankéři zvednout ruku pro růst úrokových sazeb," uvedla.

Základní úroková sazba je na sedmi procentech od loňského června. Poslední hlasování bankovní rady České národní banky (ČNB) na začátku května ale bylo velmi těsné. Pro ponechání sazby na sedmi procentech byli čtyři členové rady, zbylí tři navrhli její zvýšení o čtvrt bodu na 7,25 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 23,68 23,62 Kč/USD 22,06 22,00

Zdroj: Patria Online