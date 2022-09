Koruna posílila k euru a k dolaru ztratila, pražská burza oslabila

Praha - Koruna se dnes kolem 17:00 obchodovala v kurzu 24,52 Kč/EUR a 24,49 Kč/USD. Pražská burza v úvodu týdne oslabila, index PX klesl o 0,4 procenta na 1215,38 bodu.

Koruna mírně posílila k euru, proti dolaru naopak lehce ztratila

Vůči euru česká měna od předchozího závěru o dva haléře zpevnila. Naopak proti dolaru od pátečního večera dva haléře ztratila. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Koruna se stále drží okolo 24,50 CZK/EUR, přestože ostatní riziková aktiva, jako jsou akcie a akciové indexy, poměrně razantně klesají, upozornil analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý. Korunu podle něj na této úrovni zřejmě drží Česká národní banka svými devizovými intervencemi. "Což se ale jako vždy dozvíme s určitým zpožděním," dodal.

Kurz české měny by podle Tupého mohlo vychýlit středeční zasedání americké centrální banky (Fed), na kterém se očekává zvýšení základní úrokové sazby. To by mohlo vést k oslabení koruny.

Pražská burza v úvodu týdne oslabila, nedařilo se Komerční bance či ČEZ

Dolů ho táhly především akcie Komerční banky a energetické společnosti ČEZ. Naopak se dařilo Erste Bank, tabákové firmě Philip Morris či zbrojaři Colt CZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Nejvýrazněji dnes ztratily cenné papíry Komerční banky, zlevnily o 1,94 procenta na 657 korun. ČEZ přišel o procento na 948,50 koruny. Z předních emisí zakončily dnešní obchodování níže i Moneta Money Bank a pojišťovna VIG. Cenné papíry Monety si pohoršily o 0,13 procenta na 75,60 koruny a akcie VIG o 0,72 procenta na 553 korun. Naopak Erste Bank si 0,76 procenta připsala, její cenné papíry končily dnešní seanci na 638 Kč.

Z menších emisí ztratila společnost Pilulka Lékárny přes procento a Photon Energy 0,58 procenta. Ziskové byly například Philip Morris a Colt CZ. Tabákové akcie si připsaly 1,84 procenta na 16.620 korun a akcie zbrojaře dvě procenta na 559 korun.

Americký dolar před očekávaným výrazným zvýšením úroků v USA posiluje

Americký dolar na počátku nového týdne posiluje vůči předním světovým měnám. Tento týden zasedá měnový výbor centrální banky USA (Fed) a všeobecně se očekává další výrazné zvýšení úrokových sazeb. Kurzy se však pohybují jen v úzkém rozpětí a objem obchodů je mírný, protože trhy v Londýně a Tokiu jsou zavřené.

Kolem 17:35 SELČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, rostl o 0,1 procenta na 109,86 bodu. Euro vůči dolaru oslabovalo o 0,1 procenta na 1,0009 USD. Dolar k jenu posiloval o 0,3 procenta na 143,31 JPY. Kurz eura vůči jenu se zvyšoval o 0,2 procenta na 143,41 JPY.

Podle očekávání by Fed měl ve středu, na závěr svého dvoudenního zasedání, opět výrazně zvýšit základní úrokovou sazbu s cílem omezit vysokou inflaci. Trhy nyní dávají šanci 79 procent tomu, že Fed zvýší úroky o 0,75 procentního bodu. Objevily se i spekulace, že by úroky mohly vzrůst o jeden procentní bod, tato možnost má podle trhů pravděpodobnost 21 procent.

Analytici upozorňují, že by se tento týden mohly objevit prudší cenové pohyby. Důvodem jsou svátky. Kromě dnešních svátků v Japonsku a Británii bude ve čtvrtek svátek v Austrálii a v pátek znovu v Japonsku, uvedla agentura Reuters.

Ve středu také začíná dvoudenní zasedání měnového výboru japonské centrální banky. Všeobecně se očekává, že banka zůstane u masivních stimulačních opatření a zachová svoji mimořádně uvolněnou měnovou politiku. Podle analytiků by ale mohl přijít zlom v japonské měnové politice dříve, než se doposud předpokládalo, protože centrální banka při popisu zvýšené inflace nedávno upustila od vyjádřený, že je zvýšená "dočasně".

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,54 24,52 Kč/USD 24,47 24,49

Zdroj: Patria Online