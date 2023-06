Koruna poprvé v tomto týdnu zpevnila vůči euru i dolaru

Praha - Koruna poprvé v tomto týdnu posílila vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru oproti středečnímu závěru zpevnila o sedm haléřů na 23,68 Kč/EUR. Vůči dolaru si polepšila o 22 haléřů a okolo 17:00 se obchodovala v kurzu 22,06 Kč/USD. Vyplývá to z informací na webu Patria Online. Pražská burza oslabila popáté v řadě.

"Česká koruna se drží na svých slabších hodnotách okolo 23,70 EUR/CZK. Na slábnoucí korunu má vliv především negativní sentiment na rizikových aktivech a sílící americký dolar," uvedl analytik Purple Trading Jaroslav Tupý.

Trh nyní čeká na vývoj inflace v květnu, výsledky zveřejní statistici 12. června. V dubnu spotřebitelské ceny v Česku meziročně vzrostly o 12,7 procenta, v březnu o 15 procent. Tupý očekává, že by květnová inflace mohla klesnout až pod deset procent.

Burzovní index PX ve čtvrtek klesl o 0,26 procenta na 1293,32 bodu. Dolů ho stáhly zejména finanční tituly, především pak akcie pojišťovny VIG. Ztrátovou sérii naopak přerušila energetická společnost ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Cenné papíry VIG padají od začátku týdne. Dnes zlevnily o 2,07 procenta na 568 korun. Komerční banka si pohoršila o 0,38 procenta na 659 korun a Moneta Money Bank o 0,25 procenta na 79. Z finančního sektoru tak rostla pouze Erste Bank, jejíž akcie dnes přidaly 0,64 procenta na 726,60 koruny.

Akcie ČEZ se ve středu dostaly pod 1000 korun. "Dnes dále klesaly, ale asi v poslední třetině obchodování negativní vývoj otočily. Cena uzavřela přesně na magické úrovni 1000 Kč," uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Nakonec tak titul zavřel se ziskem 0,15 procenta.

Za poslední tři týdny ČEZ odepsal 18,4 procenta. Výprodej akcií podle Trampoty způsobily zprávy o vládou schválené novele o přeměnách obchodních korporací, zejména rozdělení odštěpením se zánikem účasti všech menšinových akcionářů a rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem. "To působí na investory jako červený hadr na býka. Znamená to pro ně situaci, která je značně nepřehledná a nejistá. A kdo by v takové chvíli chtěl akcie nakupovat nebo držet," dodal Trampota. Navzdory oslabení v posledních týdnech jsou ale od začátku roku akcie ČEZ silnější téměř o 30 procent.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Čtvrtek kolem 17:00 Kč/EUR 23,75 23,68 Kč/USD 22,28 22,06

Zdroj: Patria Online