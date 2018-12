Praha - Česká měna v úterý pokračovala v posilování k euru i dolaru. Vůči evropské měně zpevnila o pět haléřů na 25,72 Kč/EUR, k dolaru si polepšila o desetník na 22,64 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza při nízké aktivitě mírně ztrácela.

"Koruna i přes absenci domácích dat měla tendence posilovat," podotkla ekonomka Komerční banky Monika Junicke. Česká měna se tak pomalu připravuje na čtvrteční zasedání bankovní rady České národní banky, na kterém se ale podle analytiků Komerční banky měnová politika měnit nebude, doplnila Junicke.

"Jako by se koruna snažila svými posledními zisky naznačit českým centrálním bankéřům, že ve čtvrtek nebude potřeba tlačit úrokové sazby výš," uvedli analytici Next Finance. Dosavadní zvyšování úrokových sazeb, ke kterému centrální bankéři letos přistoupili už pětkrát, podle Next Finance nebude stačit a česká měna nakonec podlehne zhoršování ekonomického vývoje. "Koruna podle nás na startu příštího roku znovu oslabí nad 26korunovou hladinu," předpověděli.

Akciový index PX v úterý klesl o 0,12 procenta na 1026,64 bodu. Nedařilo se mimo akciím elektrárenské společnosti ČEZ. Rostla naopak telekomunikační O2. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Celkový objem obchodů dosáhl 394 milionů korun, což je zhruba 200 milionů pod dlouhodobým denním průměrem.

Smíšeně se dařilo finančnímu sektoru. V červeném skončily tuzemské banky. Komerční banka odepsala 0,34 procenta na 885 korun, Moneta Money Bank si pohoršila o 0,27 procenta na 75 korun. Rostly naopak rakouské finanční tituly. Erste Bank zhodnotila o 0,65 procenta na 832,20 Kč a pojišťovna VIG o 1,12 procenta na 540 korun.

Nejobchodovanějším titulem dne se staly cenné papíry ČEZ, které odevzdaly 0,54 procenta na 549 korun. Nejvyšší ztrátu zaznamenala technologická společnost Avast, když odepsala 1,9 procenta na 77,50 Kč. Likérka Stock dnes klesla o 1,48 procenta na 60 korun.

Naopak O2 se stalo nejúspěšnějším titulem dne. Jeho akcie zdražily o 1,24 procenta na 244,50 Kč. V zisku skončila rovněž tabáková společnost Philip Morris ČR.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,77 25,72 Kč/USD 22,74 22,64

Zdroj: Patria Online