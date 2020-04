Koruna podle analytiků posiluje díky uvolňování restrikcí

Praha - Česká měna v posledních dnech a týdnech posiluje k euru díky postupnému uvolňování ekonomických restrikcí ve světě a snížení vnímaného rizika. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Koruna v uplynulém týdnu posílila vůči euru o 2,6 procenta a obchodovala se v pásmu 26,754 až 27,614 Kč/EUR s průměrem 27,116 Kč za euro.

"Koruna svým posílením vytěžila potenciál, který vznikl z větší části již v předešlém týdnu poklesem vnímaného rizika na světových trzích s tím, jak se objevují pozitivní zprávy ohledně brzdící pandemie COVID-19 a některé vlády začínají uvažovat o zmírnění restriktivních opatření," řekl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Česká národní banka nemá s posílením koruny co do činění. "Právě naopak, výrazně snížila úrokové sazby, čímž korunu oslabila a oddálila její brzký návrat k 25 Kč za euro," uvedl analytik Purple Trading Štěpán Hájek. Slabá koruna by mohla podle něj nyní prospět hlavně exportérům, ale dlouhodobě všem spíše škodí. Bankovní rada pochopitelně své záměry tají, dá se ale očekávat, že další oslabení směrem k 28 korunám, by jí tlačilo k postupnému uvolňování mohutných devizových rezerv, podotkl.

Koruna na současných úrovních by sama o sobě neměla být pro ČNB takový problém, intervence by analytik Patria Finance Tomáš Vlk čekal spíše jako obranu proti nebezpečnému roztáčení výprodejů. Posílení koruny ale přišlo podle něj poté, co se kurz na pár týdnů stabilizoval a situace na globálních trzích nenaznačovala, že by se měl obnovit negativní tlak. "Spíše bych vývoj spojil s návratem investorů do rizika. Při pohledu na akcie je poměrně velkolepý," poznamenal.

Důvody k posílení koruny lze podle Hájka hledat v chuti zahraničních investorů spekulovat na opětovné posílení koruny, jelikož se nachází na úrovních před intervencemi. Zároveň je pozitivní fakt postupného uvolňování ekonomických restrikcí, který by mohl dostat českou ekonomiku zpět na nohy, dodal.