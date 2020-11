Koruna podle analytika posiluje k euru nejvíce od června 2008

Praha - Koruna posiluje proti euru nejvíce od června 2008. Od začátku listopadu posílila z 27,18 Kč/EUR na na 26,16 Kč za euro, což je nárůst o téměř čtyři procenta. Pokud si koruna udrží do konce měsíce své zisky, půjde o největší měsíční nárůst od června roku 2008, kdy posílila o 4,5 procenta. ČTK to řekl analytik Purple Trading Štěpán Hájek.

Listopad přinesl podle něj největší zklidnění do ekonomiky a na finanční trhy. Velmi slibné reporty od tří biotechnologických společností slibují brzký příchod vakcíny, který by mohl ukončit obavy o zdravotnický systém a zastavit zavádění plošných restrikcí. "Na trzích nastala zatím největší rotace z bezpečných aktiv do těch rizikovějších a jedním z největších vítězů je právě česká koruna," uvedl.

Jak upozornil, proti americkému dolaru se koruna dostala pod psychologickou úroveň 22 Kč/USD. Procentuálně za listopad už překonala červenec, kdy koruna posílila o 6,2 procenta. V pátek se koruna obchodovala za 21,95 Kč/USD, což je z 23,40 Kč/USD nárůst o 6,21 procenta. To je největší meziměsíční nárůst od září roku 2010.

Právě příchod vakcíny by měl podle Hájka v příštím roce zajistit rychlejší přesun aktiv do rizikovějších krajin, což může korunu dostat rychleji zpět k 25 Kč/EUR. Postupně tak lze očekávat, že bude dále oslabovat americký dolar, který je nyní nejslabší za dva roky.

Podobně je na tom také zlato, které tento měsíc spadlo o 3,75 procenta na nejnižší úrovně za čtyři měsíce. Koruna je pomyslným vítězem při porovnání s regionálními měnami, kde je její meziměsíční zisk největší. Polský zlotý na páru s eurem posílil o 2,5 procenta a maďarsky forint o 1,2 procenta.

Posílení koruny před Vánoci uvítají čeští spotřebitelé. Změnu zaznamenají pak hlavně při nákupech v zahraničí, kde zaplatí při nákupu eurem za dovážené zboží téměř čtyři procenta méně. Při nákupu zboží za 1000 eur tak zaplatí o 1020 Kč méně než na začátku měsíce. Při nákupu za 1000 amerických dolarů ušetříme 1450 Kč.

V tuzemských prodejnách se posílení koruny do Vánoc tolik neprojeví, jelikož ty mají většinu zboží již naskladněnou. Novější modely mobilů a notebooků však mohou trochu zlevnit. V delším časovém horizontu bude mít silnější koruna dopad na většinu dováženého zboží, a to včetně oblečení, obuvi nebo potravin. Zlevnit mohou začátkem příštího roku také zimní zájezdy do Rakouska nebo Itálie, pokud to dovolí epidemiologická situace, podotkl Hájek.