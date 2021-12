Koruna po zvýšení sazeb ČNB zakončila k euru nejsilnější od února 2020

Praha - Česká měna po zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou dnes zakončila k euru nejsilnější od loňského února. Proti úternímu závěru zpevnila o 12 haléřů na 25,11 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna posílila o 23 haléřů na 22,17 Kč/USD, kde končila denní obchodování naposledy před víc než měsícem. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes, stejně jako v úterý, vylepšila více než třináctileté maximum. PX stoupl o 0,72 pct na 1422,37 bodu.

Bankovní rada České národní banky dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 procenta. Snaží se tak tlumit očekávání, že spotřebitelské ceny nadále rychle porostou. Základní úroková sazba je tak nejvyšší od roku 2008.

Česká měna se dnes přechodně dostala až k úrovni 25,05 Kč/EUR. "Navýšení úrokové sazby mělo poměrně velký vliv na kurz koruny, i přestože očekávání překonalo jen mírně," podotkl Lukáš Novotný z Wood & Company. "Oproti loňskému březnu, kdy byla k euru za poslední roky nejslabší, posílila o více než deset procent," dodal.

Podle analytiků nemělo na posílení koruny vliv jen samotné rozhodnutí bankovní rady, ale také pozdější slova guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Uvedl, že centrální bankéři jsou připraveni na dalších jednáních bankovní rady zvednout základní úrokovou sazbu až nad čtyři procenta.

"Silná koruna hraje do karet zejména importérům. Exportérům naopak přidělává vrásky na čele. Ti totiž budou dostávat za svá inkasovaná eura ze zahraničí méně českých korun," uvedl Tomáš Volf ze společnosti Citfin - Finanční trhy. Pro spotřebitele silnější koruna může zlevnit dovážené zboží a zahraniční dovolené.

Pražská burza dnes, stejně jako v úterý, vylepšila více než třináctileté maximum. Index PX stoupl o 0,72 procenta na 1422,37 bodu. Nahoru ho táhly bankovní emise a energetická společnost ČEZ. Mírně naopak ztratily pojišťovna VIG nebo technologická firma Avast. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

"Dařilo se bankám poté, co ČNB navýšila repo sazbu více než se čekalo, a to na 3,75 procenta," uvedl Josef Dudek z Fio banky. Cenné papíry Erste Bank posílily o 1,95 procenta na 1021,50 koruny, Komerční banka si připsala 1,1 procenta na 917 korun a Moneta Money Bank mírných 0,11 procenta na 95 korun. Podle Lukáše Novotného ze společnosti WOOD & Company nebyl efekt navýšení úrokových sazeb na ceně bank příliš vidět. "Hlavně proto, že růst sazeb byl očekávaný a predikce analytiků překonal jen mírně, do ceny se tak s předstihem promítlo již samotné očekávání," podotkl. Dodal, že Moneta je limitována podmínkami spojení s AirBank, proto rostla jen minimálně.

Vedle bank rozšířil zisky i ČEZ, dnes si polepšil o 0,79 procenta na 827,50 Kč. Podle analytiků těží energetická společnost z vysokých cen elektřiny, které rostly i dnes. Z dalších titulů uzavřela dnešní obchodování ještě Česká Zbrojovka, jejíž cenné papíry zdražily o 0,8 procenta na 504 korun.

Naopak mírnou ztrátu zaznamenal Avast či VIG. Akcie technologické firmy odepsaly 0,11 procenta na 182,30 Kč a pojišťovna končila níže o 0,32 procenta na 622 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,23 25,11 Kč/USD 22,40 22,17

Zdroj: Patria Online