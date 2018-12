Praha - Česká měna pod vlivem zpráv o růstu průměrné mzdy dnes znovu zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. K euru posílila o dva haléře na 25,90 Kč/EUR, vůči dolaru si polepšila o tři haléře na 22,81 Kč/USD. Vyplývá to z informací serveru Patria Online. Pražská burza dnes po čtyřech dnech růstu oslabila, index PX klesl o 0,71 procenta na 1066,01 bodu. Nejvíce ztrácely akcie Erste Bank a Avastu.

Česká měna dnes odpoledne několikrát otestovala hladinu 25,90 Kč/EUR, nakonec se ale pod tuto úroveň nedostala, uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Zapůsobil podle něj vyšší než očekávaný růst průměrné mzdy za třetí čtvrtletí. "Jedná se tak o proinflační faktor, který trh ocenil zhodnocením koruny," doplnil.

Koruna má podle Vejmělka další prostor pro své posilování, brání tomu ale vysoké devizové rezervy, které Česká národní banka nashromáždila během měnových intervencí.

Analytici Next Finance poukázali na to, že česká měna posilovala už v pondělí díky poklesu napětí v obchodním sporu mezi USA a Čínou. "My ani po dnešku nic neměníme na tom, že zpomalování růstu české ekonomiky nakonec zastaví proces zvyšování úrokových sazeb České národní banky. To je také důvod, proč má podle nás koruna do konce roku více prostoru k oslabení než pro posílení," doplnili.

Pražská burza dnes po čtyřech dnech růstu otočila směr. Index PX oslabil o 0,71 procenta na 1066,01 bodu. Nejvíce ztrácely akcie technologické společnosti Avast, nedařilo se ani Erste Bank. Naopak stejně jako v pondělí si nejlépe vedly cenné papíry telekomunikačních O2. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Aktivita na trhu byla lehce nadprůměrná.

"Po včerejší (pondělní) euforii přišlo na trhy vystřízlivění. Za nedostatku nových makroekonomických ukazatelů se opět mezi obchodníky několikrát skloňovala obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Čínou. Převažující nejistota nad její podobou vedla k vybírání včerejších zisků," uvedl analytik Komerční banky Miroslav Frayer. Výprodeje neminuly ani pražský trh.

Z finančního sektoru rostla pouze Komerční banka, která byla zároveň nejobchodovanějším titulem dne. Její akcie zhodnotily o 0,28 procenta 906,50 Kč. Zbylé finanční tituly skončily v červeném. Erste Bank oslabila o 1,77 procenta na 900,80 Kč, Moneta Money Bank o 0,51 procenta na 77,90 Kč a pojišťovna VIG o 0,68 procenta na 587 korun.

Avast si pohoršil o 2,98 procenta na 81,50 Kč. Nedařilo se také mediální CME, elektrárenské společnosti ČEZ nebo nápojářské Kofole.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,92 25,90 Kč/USD 22,84 22,81

Zdroj: Patria Online