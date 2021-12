Koruna po vyjádření z ČNB zakončila k euru nejsilnější za tři týdny

Praha - Česká měna dnes po vyjádření guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka zakončila k euru na nejsilnější úrovni za tři týdny. Polepšila si o devět haléřů na 25,34 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna zpevnila o 11 haléřů na 22,42 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Akcie na pražské burze během týdne posílily. Index PX stoupl o 3,1 procenta na 1405,4 bodu. Nejvíce zdražily akcie ČEZ, oslabila jen Kofola.

Česká měna ráno zkoušela posílit s údaji o domácí inflaci, podotkl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Meziroční růst spotřebitelských cen v listopadu zrychlil na šest procent z říjnových 5,8 procenta, oznámil dnes Český statistický úřad. "Nakonec jí (koruně) však zisky přinesla až slova guvernéra Rusnoka," dodal Vlk.

Rusnok dnes uvedl, že úrokové sazby ještě nejsou na své neutrální úrovni, která je kolem tří procent, a lze očekávat, že půjdou ještě výše a tam nějakou dobu zůstanou. Základní úroková sazba je nyní 2,75 procenta.

Pražská burza dnes mírně oslabila, když index PX klesl o 0,29 procenta na 1405,4 bodu. Hranici 1400 bodů index překonal ve čtvrtek, stalo se tak poprvé od září 2008. Z hlavních akcií dnes nejvýrazněji rostly akcie solární Photon Energy, a to o 1,95 procenta na 41,80 Kč. Z emisí s větším podílem na indexu nejvíce rostly cenné papíry Komerční banky - o 0,79 procenta na 895,50 Kč. Akcie další banky, Erste Group, naopak nejvýrazněji ztratily, a to o 1,42 procenta na 1008,50 Kč. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Na rozdíl od minulých dnů klesla také hodnota cenných papírů energetické společnosti ČEZ. "Ve středu dosáhly ceny emisních povolenek a kontraktů na elektřinu pro roky 2022 a 2023 svých dosavadních maxim. Ve čtvrtek z nich ovšem ustoupily, což se dnes promítlo i na akciích společnosti ČEZ. Ty oslabily o 0,56 procenta na 802,50 koruny," uvedl analytik Wood & Company Vladimír Vávra. Připomněl, že pražská burza dnes přerušila sérii čtyř posílení v řadě a připsala si první oslabení v tomto týdnu.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda dnes s odkazem na data Bloombergu upozornil, že pražská burza se dostala mezi deset letos nejvýnosnějších burz světa. "Pražské burze pomáhá k postupu do TOP 10 hlavně dramatické zvyšování úrokových sazeb v podání České národní banky a také nebývalý růst cen energií a emisních povolenek EU. Hlavní index pražské burzy, PX, zhodnotil letos od 1. ledna do čtvrtka celkově o 43,2 procenta," uvedl Kovanda.

Pražská burza postupně posiluje už zhruba rok, od začátku loňského listopadu. Tehdy byl index PX přibližně na 845 bodech. Od té doby tak index burzy stoupl asi o dvě třetiny. Loni se burza potýkala s velkými výkyvy v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 a souvisejícími omezeními, která měla dopad zejména na obchody, služby, kulturu, sport i cestování.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,43 25,34 Kč/USD 22,53 22,42

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne výrazně posílily. Index PX stoupl o 3,1 procenta na 1405,4 bodu. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Nejvýrazněji vzrostly akcie energetické společnosti ČEZ, pokles postihl pouze cenné papíry Kofoly. V předchozím týdnu akcie stouply o 0,8 procenta.

"Index PX posiloval všechny dny v týdnu kromě pátku, kdy mírným poklesem předchozí růsty částečně umazal. Nejvíce se indexu dařilo v úterý. To přidal 1,31 procenta. Ve středu a ve čtvrtek se indexu podařilo překonat svá dlouholetá maxima a byl nejvýše od září 2008," popsal vývoj na burze makléř Wood & Company Vladimír Vávra. Na začátku týdne se finanční trhy svezly na vlně optimismu, když nové zprávy výrazně zmírňovaly obavy z nové varianty koronaviru omikron, doplnil analytik J&T Banky Pavel Ryska. Jakmile tento vliv odezněl, byl podle něj vývoj finančních trhů v dalších dnech již výrazně klidnější.

Nejvíce v rámci indexu zdražily podle Vávry akcie skupiny ČEZ. Celkem zpevnily o 7,36 procenta na 802,50 koruny. Energetická společnost během týdne těžila z růstu cen emisních povolenek a elektřiny. Oslabila jen Kofola. Nápojářská společnost ztratila 0,32 procenta na 309 korun.

Výraznější bude podle Rysky v příštím týdnu téma zpřísňování měnové politiky. Konkrétně může americká centrální banka Fed oznámit ve středu rychlejší ukončení nákupů aktiv, aby mohl následně začít zvyšovat úrokové sazby. Výhled na zpřísnění měnové politiky v USA je negativní pro riziková aktiva jako akcie, a to může u investorů udržovat ostražitost. "Proto máme na příští týden spíše neutrální výhled na vývoj na akciových trzích i navzdory odeznění nejvážnějších obav z varianty omikron. Na domácím trhu nečekáme v příštím týdnu žádné zásadní události," uzavřel Ryska.