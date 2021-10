Koruna po volbách zpevnila k euru i dolaru, rostla také burza

Praha - Česká měna po sněmovních volbách zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. K euru dnes oproti pátečnímu závěru koruna posílila o osm haléřů na 25,37 Kč/EUR a k dolaru o šest haléřů na 21,93 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

V pátek, kdy v Česku sněmovní volby začaly, koruna ještě k euru i dolaru pouze stagnovala. Po sobotním konci voleb a prvních víkendových povolebních vyjednáváních dnes už česká měna mírně posílila. Dnes také Český statistický úřad oznámil, že letos v září stoupla inflace na 4,9 procenta, což je o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. "Nakonec to ale nevypadá, že by tyto zprávy měly velký dopad. Zlotý s forintem posílily ještě více, a spíše to tedy vypadá, že region využil odpolední zlepšení sentimentu na trzích," sdělil k posílení koruny analytik Tomáš Vlk ze společnosti Patria Finance.

Pražská burza pokračuje i v povolebním týdnu růstem. Index PX v pondělí uzavřel na 1376,11 bodu, což bylo o 0,72 procenta víc než v pátek. Burzu táhly nahoru akcie energetické společnosti ČEZ, které zhodnotily o 1,82 procenta na 784 korun. Dařilo se také cenným papírům Erste Bank. Naopak dolů zamířily akcie zbrojovky CZG, jejich hodnota klesla o 2,87 procenta na 542 korun. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Akcie ČEZ zůstávají nadále nejobchodovanějším titulem pražské burzy. Objem dnešních obchodů byl ale proti pátku dvoupětinový, dnes dosáhl téměř 226 milionů korun. Minulý týden ve středu přitom obchody překonaly i miliardu korun.

Zisky si připsaly také akcie Erste Group Bank, které zhodnotily o 1,38 procenta na 1007,50 koruny při objemech obchodů za více než 107 milionů korun. Dařilo se také akciím Komerční banky s růstem o 0,61 procenta, akciím Moneta Money Bank s růstem o 0,17 procenta a akciím pojišťovny VIG s růstem o 0,15 procenta. Z 13 titulů, které ovlivňují hodnotu indexu PX, dnes bylo ziskových sedm.

Dolů dnes kromě akcií zbrojovky CZG zamířily i cenné papíry společnosti Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren. Nedařilo se ani obchodníkovi s devizami SAB Finance, nápojářské Kofole nebo technologickému Avastu s poklesem o 0,44 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pondělí kolem 17:00 Kč/EUR 25,45 25,37 Kč/USD 21,99 21,93

Zdroj: Patria Online