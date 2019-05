Praha - Koruna na dnešní zvýšení úrokové sazby o 0,25 procentního bodu nereagovala posílením, ale k oběma hlavním světovým měnám naopak oslabila. K euru si pohoršila o šest haléřů na 25,69 Kč/EUR, vůči dolaru klesla o 14 haléřů a v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,94 Kč/USD. Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 1,38 procenta na 1083,50 bodu. K růstu burze pomohly hlavně emise bank a energetické firmy ČEZ.

Základní úroková sazba po jednomyslném rozhodnutí bankovní rady ČNB stoupla na dvě procenta a je na nejvyšší hodnotě za posledních deset let. Důvodem pro zvýšení sazeb je podle analytiků hlavně vývoj české ekonomiky. V prvním čtvrtletí rostla inflace nad odhady ČNB a kurz koruny je slabší, než předpokládala ČNB v únorové prognóze.

"Dnešním krokem ČNB se ale prodlouží období, po které koruna zůstane pod 26korunovou hladinou. My dál sázíme na to, že v druhé polovině roku koruna oslabí nad tuto psychologickou hladinu," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Na vině podle ní hlavně zpomalení ekonomického růstu.

Česká národní banka v nové prognóze dnes rovněž zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta a pro příští rok na 2,8 procenta. V předchozí únorové prognóze centrální banka počítala letos s růstem ekonomiky o 2,9 procenta a příští rok o tři procenta.

Pražská burza dnes posílila, index PX stoupl o 1,38 procenta na 1083,50 bodu. K růstu pomohly hlavně emise bank a energetické firmy ČEZ. Jedno z největších zdražení si připsaly akcie Moneta Money Bank, která dnes oznámila hospodářské výsledky za první čtvrtletí. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Z hlavních emisí burzy si většina polepšila. Mezi nejobchodovanějšími i nejvýrazněji posilujícími byly cenné papíry banky Moneta, které zdražily o 2,60 procenta na 75,10 koruny. Moneta před začátkem dnešního obchodování sdělila, že v letošním prvním čtvrtletí jí meziročně klesl konsolidovaný čistý zisk o 16,2 procenta na 983 milionů korun, zatímco provozní výnosy stouply o 6,9 procenta na 2,6 miliardy. Výsledky podle analytika Komerční banky Miroslava Frayera naplnily očekávání. "Ale milým překvapením bylo zvýšení předpokládané výplaty dividend a plán na spuštění programu zpětného odkupu akcií," sdělil.

Dařilo se i dalším bankovním emisím. Akcie Komerční banky posílily o 1,85 procenta na 882 korun a akcie Erste o 0,92 procenta na 923 korun. Z emisí, s nimiž se obchodovalo v největších objemech, posílily také třeba akcie ČEZ, a to o 1,22 procenta na 538 korun. Nejvýraznějšího růstu dosáhly cenné papíry výrobce lihovin Stock, které zdražily o 3,31 procenta na 68,60 koruny.

Oslabily pouze dvě hlavní emise. Akcie mediální skupiny CME odepsaly 1,95 procenta na 90,70 koruny a akcie textilní firmy Pegas Nonwovens 0,53 procenta na 748 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,63 25,69 Kč/USD 22,84 22,98

Zdroj: Patria Online