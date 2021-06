Koruna po oslabení v minulém týdnu začala dnes posilovat

Praha - Česká měna dnes začala posilovat vůči oběma světovým měnám. K euru zpevnila proti pátku o čtyři haléře na 25,54 Kč/EUR a k dolaru o 14 haléřů na 21,44 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online. Celý minulý týden koruna oslabovala. Ekonomové očekávají posilování koruny po středečním jednání České národní banky, která podle jejich očekávání zvýší úrokové sazby. Pražská burza začala týden růstem, index PX dnes posílil o 0,34 procenta na 1165,95 bodu. Nejvíce se dařilo akciím Avastu a operátora 02.

Zisky si dnes koruna připsala zejména v závěru obchodování. Její nejsilnější hodnota k euru dnes činila 25,52 Kč/EUR a 21,41 Kč/USD. Ještě před týdnem byla v porovnání s dnešním závěrem vůči euru o desetník silnější, před deseti dny se obchodovala i pod 25,30 Kč/EUR. Korunu oslabil vývoj na globálních trzích po středečním zasedání americké centrální banky. Fed sice ponechal úrokové sazby beze změny, uvedl ale, že očekává dvojí zvýšení sazeb do konce roku 2023.

Další impulz by podle analytiků mohlo koruně dodat středeční zasedání centrálních bankéřů. Ekonomové oslovení ČTK očekávají, že bankovní rada ve středu zvýší úrokové sazby, další růst sazeb by měl následovat v srpnu a na podzim. Důvodem jsou obavy kvůli růstu inflace, což souvisí s očekávaným ekonomickým oživením. Základní úroková sazba by tak měla podle analytiků ve středu stoupnout o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta.

Naposledy rada sazby změnila loni 7. května, kdy snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Předtím snížila sazby dvakrát v březnu, cílem bylo zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku.

Pražská burza začala nový týden růstem, index PX dnes posílil o 0,34 procenta na 1165,95 bodu. Nejvíce se dařilo akciím technologické společnosti Avast a operátora 02. Ztrácely naopak Česká zbrojovka a nápojářská Kofola. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Finanční sektor se obchodoval smíšeně. Cenné papíry Komerční banky zdražily o 0,58 procenta na 774,50 Kč a pojišťovna VIG zhodnotila o 0,51 procenta na 597 korun. Naopak Moneta Money Bank odepsala 0,13 procenta na 79,80 Kč. Erste Bank ztratila nepatrných 0,02 procenta a zavřela na 828,80 Kč.

"Největší obchodní aktivitu registrovala Moneta s objemem bezmála 263 milionů korun," uvedl analytik Fio banky David Lamač. Akcionáři Monety budou v úterý na mimořádné valné hromadě hlasovat o navrhovaném spojení Monety s bankovní divizí společnosti PPF. Výsledek je podle analytiků nepředvídatelný. Mírně se přiklánějí ke schválení obchodu.

Akcie Avastu a O2 posílily shodně o 1,14 procenta. Avast zakončil den na 147 korunách, což je čtyřměsíční maximum. Operátor O2 zavřel na 266 korunách. Z hlavních titulů dnes dopadla nejhůře Česká zbrojovka, když klesla o 2,31 procenta na 422 korun. Cenné papíry Kofoly zlevnily o 1,08 procenta na 276 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,58 25,54 Kč/USD 21,58 21,44

Zdroj: Patria Online