Koruna po odkladu schválení brexitové dohody oslabuje k libře

Praha - Česká koruna po víkendovém odkladu schválení brexitové dohody oslabuje k britské libře. Dnes dopoledne se obchoduje za 29,80 Kč/GBP, zatímco v pátek uzavírala na 29,70 Kč/GBP. Před dvěma týdny byla libra pro Čechy o korunu levnější, o prázdninách vyšla o dvě koruny levněji. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy období extrémně slabé libry patrně končí. K euru i dolaru česká měna posiluje.

Letos v srpnu se koruna ocitla k libře na nejsilnější úrovni za posledních zhruba osm let. V půli srpna posílila až k 27,76 Kč/GBP. Poté zhruba měsíc oslabovala až k 29,39 Kč/GBP v půli září, pak ale začala posilovat a před dvěma týdny se obchodovala za 28,72 Kč/GBP. Od té doby do dneška ztratila zhruba korunu.

Podle Kovandy by si Češi, kteří se chystají do Británie nebo plánují nákup zboží odtamtud, měli s nákupem libry nebo britského zboží pospíšit. "Tento týden koruna vůči libře zřejmě prudce oslabí kvůli schválení brexitové dohody," uvedl. Připomněl, že podle americké banky Goldman Sachs britský parlament pravděpodobně tento týden schválí aktuální podobu dohody o brexitu, kterou minulý týden v Bruselu dojednal premiér Boris Johnson. Britská libra by v takovém případě podle banky vyskočila na 1,35 dolaru za libru. "To by znamenalo, že v české měně vyjde libra přibližně na 31 korun. Britská měna by tak vůči české byla nejsilnější od května 2017," dodal Kovanda.

Libra dnes ráno vůči dolaru ztratila 0,6 procenta na 1,2905 USD. Minulý týden se vyšplhala až na pětiměsíční maximum 1,2990 USD. Euro si dnes vůči libře připisuje zhruba 0,4 procenta na 0,8644 GBP.

Po sobotním rozhodnutí britského parlamentu odložit schvalování brexitové dohody musel premiér Johnson v souladu s takzvaným Bennovým zákonem z počátku září požádat předsedu Evropské rady Donalda Tuska o další odklad termínu odchodu Spojeného království z EU. Podle tohoto zákona musí předseda vlády požádat o tříměsíční odklad brexitu (tedy do 31. ledna 2020), pokud by se mu nepodařilo vyjednat do 19. října dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby souhlasil s odchodem země z EU bez dohody. Johnson nicméně do Bruselu poslal kromě nepodepsané žádosti o odklad i další podepsaný dopis, ve kterém uvedl, že s odkladem nesouhlasí a považuje ho za chybu. Vyjádřil také přesvědčení, že se proces podaří do 31. října dokončit.

Vůči euru dnes koruna dál vylepšuje své maximum od konce července. Od rána zpevnila proti pátečnímu závěru o tři haléře na 25,62 Kč/EUR. K dolaru posílila o devět haléřů na 22,93 Kč/USD, kde byla naposledy koncem července.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 10:30 Kč/EUR 25,65 25,62 Kč/USD 23,02 22,93 Kč/GBP 29,70 29,80

Zdroj: Patria Online