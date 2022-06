Koruna po jmenování tří nových členů bankovní rady ČNB mírně posílila

Praha - Koruna na dnešní jmenování tří nových členů bankovní rady ČNB reagovala mírným posílením z 24,69 Kč/EUR o 0,15 procenta na 24,65 Kč/EUR, kde se pohybovala před 15:00. ČTK to řekl analytik společnosti XTB Štěpán Hájek. Důvodem bylo podle něj opadnutí mírného napětí okolo personálních změn ve vedení centrální banky.

"Dopad na kurz koruny byl tentokráte menší, než tomu bylo při jmenování Aleše Michla guvernérem 11. května," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. K dnešnímu posílení koruně mohl podle něj nepřímo pomoci i explicitní výrok prezidenta Miloše Zemana ohledně zapojení devizových rezerv jako měnověpolitického nástroje v boji s inflací.

"Zeman dnes při jmenování tří nových členů bankovní rady ČNB zvolil v jistém smyslu kontinuitu," míní obchodní ředitel společnosti Ebury pro ČR a SR Tomáš Kudla. Do budoucna by rada ČNB mohla podle něj měnit rétoriku na holubičí, tedy proti zvyšování úrokových sazeb.

Zamrazilová by se podle Hájka mohla přidat na stranu nového guvernéra Aleše Michla a zaujmout holubičí postoj proti dalšímu zvyšování sazeb. "To je možná až příliš agresivní, což by mohla Zamrazilová potvrdit hlasováním pro postupnou stabilizaci. Vyšší sazby totiž zdražují naakumulovaný státní dluh, proti čemuž jako předsedkyně Národní rozpočtové rady tolik bojovala. Na stranu holubic by se mohla přidat také Kubelková jakožto analytička Hospodářské komory ČR. Tedy instituce monitorující potenciální problémy vyšších sazeb pro podnikatele", dodal.

Jelikož poslední zvýšení sazeb bylo podle končícího guvernéra Jiřího Rusnoka podloženo novými modely, na kterých se možná podílel i nově jmenovaný člen bankovní rady ČNB Jan Frait, může naopak získat jestřábí strana dalšího člena, upozornil Hájek.

Zeman dnes jmenoval viceguvernérkou České národní banky (ČNB) předsedkyni Národní rozpočtové rady Evu Zamrazilovou (61) a novými členy bankovní rady hlavní analytičku Hospodářské komory ČR a poradkyni premiéra Petra Fialy (ODS) Karinu Kubelkovou (38) a ředitele sekce finanční stability ČNB Jana Fraita (56). V radě nahradí od července stávajícího guvernéra banky Jiřího Rusnoka, viceguvernéra Tomáše Nidetzkého a člena bankovní rady Vojtěcha Bendu.