Koruna po číslech o zmírnění inflace oslabila na 25,87 Kč/EUR

Praha - Česká měna dnes v reakci na zmírnění růstu spotřebitelských cen oslabila k euru o sedm haléřů na 25,87 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna nepatrně posílila na 23,48 Kč/USD. Vyplývá to z informací Patria Online a vyjádření analytiků. Pražská burza mírně posílila. Index PX stoupl o 0,07 procenta na 997,28 bodu. Nahoru burze pomohly hlavně akcie bankovní skupiny Erste a firmy ČEZ.

Meziroční růst spotřebitelských cen v září zpomalil na 2,7 procenta ze srpnových 2,9 procenta, oznámil dnes Český statistický úřad. "Koruna na pomalejší inflaci reagovala oslabením o 0,25 procenta," uvedl ekonom Komerční banky František Táborský. Nižší inflace podle analytiků snižuje šanci, že bankovní rada České národní banky přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb.

"Pokud se tímto rozplývá šance na zvýšení úrokových sazeb, pak to také znamená, že koruna má zas o něco nižší motivaci ke zpevňování k euru a dalším měnám. Naopak má motivaci k oslabení do dalších měsíců," podotkla Markéta Šichtařová z Next Finance. Odhadla, že kurz k euru na přelomu roku "nakoukne" nad hranici 26 korun.

Pražská burza dnes mírně posílila, index PX stoupl o 0,07 procenta na 997,28 bodu. Nahoru burze pomohly hlavně akcie bankovní skupiny Erste a energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Cenné papíry Erste, které dosáhly největšího objemu obchodů, zaznamenaly zároveň jedno z nejvýraznějších posílení z hlavních emisí burzy. Zdražily o 1,34 procenta na 742,80 koruny. Mírného růstu dosáhla také emise s druhým největším objemem obchodů, akcie ČEZ. Připsaly si 0,10 procenta na 510,50 koruny.

Ztráty postihly z nejobchodovanějších emisí například cenné papíry Komerční banky, které zlevnily o 1,20 procenta na 743 korun. Oslabily také cenné papíry softwarové společnosti Avast, a to o 0,93 procenta na 107 koruny.

Nejvýraznější růst z hlavních emisí zaznamenaly akcie mediální skupiny CME, které zdražily o 2,33 procenta na 105,40 koruny. Naopak největší propad postihl cenné papíry výrobce lihovin Stock, které odepsaly 1,76 procenta na 61,30 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,80 25,87 Kč/USD 23,49 23,48

Zdroj: Patria Online