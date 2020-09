Koruna oslabila k euru nad 27 korun, kde byla naposledy v květnu

Praha - Česká měna dnes výrazně oslabila vůči oběma světovým měnám. K euru se vrátila nad 27 korun za euro, kde byla naposledy koncem května, přechodně se dostala až na 27,21 Kč/EUR. Vůči dolaru je nad 23 Kč/USD nejslabší za dva měsíce. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online. Podle analytiků koruně nesvědčí prohlubující se nervozita na finančních trzích, akcelerující covidová čísla v Česku i v dalších evropských zemích a obavy z dalšího zastavení ekonomiky.

Proti pátečnímu závěru dnes česká měna zakončila slabší zhruba o 40 haléřů na 27,15 Kč/EUR, za poslední měsíc ztratila víc než korunu. Vůči dolaru oslabila proti pátku téměř o 60 haléřů a kolem 17:00 se obchodovala za 23,12 Kč/USD.

"Za aktuálním oslabením koruny nestojí výhradně prudký nárůst aktivních případů nakažených covidem-19 v Česku, ale úplně nejvíce obavy z toho, že v řadě evropských zemích budou zaváděna velmi silná restriktivní opatření na zpomalení pandemie," uvedl analytik Akcenty Miroslav Novák.

Podle něj není vůbec nereálné úplné zastavení ekonomiky a veřejného života, jako tomu bylo na jaře. Spolu s Českem je alarmující stav ve Francii a Španělsku, uvedl. "Již nyní je zřejmé, že ekonomické oživení ve třetím čtvrtletí se v závěru letošního roku zastaví a bohužel mezikvartální pokles HDP ve čtvrtém čtvrtletí nelze vůbec vyloučit - to platí, jak pro Česko, tak i pro eurozónu," doplnil Novák. V nejbližších dnech a týdnech je podle něj pravděpodobné výraznější oslabení koruny nad 27 Kč/EUR.

V kurzu se projevují také "lokální faktory", uvedl ekonom Komerční banky František Táborský. "Domácí epidemiologická situace a změna na postu ministra zdravotnictví zahrála i na finančních trzích, které si začínají všímat rozdílné situace v rámci regionu," uvedl. Také podle něj budou pro další vývoj koruny zásadní případná ekonomická opatření, která by měla dopad na oživení ekonomiky. "Komplikované situaci doma i v zahraničí nepomáhá ani stále velmi nízká aktivita na devizovém trhu, která ještě umocňuje prodejní záměry investorů," dodal.

Na to, že investoři vnímají jinak korunu a jinak další středoevropské měny, poukázal také Vladimír Pikora z Next Finance. Kurz české měny podle něj vedle přírůstků nakažených ovlivnila také rezignace ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). "Forint i zlotý k euru také oslabily, ale ne tak dramaticky," upozornil. Trhy se podle Pikory bojí, že s Vojtěchovým nástupcem ve funkci Romanem Prymulou, který je znám tvrdou linií, přijde diktát epidemiologů a zmrazení ekonomiky. "Lockdown by mohl korunu oslabit až na 27,80 Kč/EUR," předpověděl.

Koruna byla letos k euru nejsilnější v únoru, kdy se dostala na více než sedmiletý rekord. Pomáhal jí vývoj na světových trzích, ale také překvapivé zvýšení sazeb Českou národní bankou zkraje února. V polovině února se obchodovala za 24,82 Kč/EUR. Poté začala oslabovat a 1. března, kdy se v Česku potvrdily první tři případy koronaviru, se obchodovala za 25,48 Kč/EUR. V dalších dnech postupně oslabila o více než dvě koruny a 18. března se denní minimum výrazně blížilo k hranici 28 korun za euro, kde byla koruna naposledy v lednu 2015.

V posledních týdnech koruna oslabovala ovlivněna téměř výhradně vývojem koronavirové epidemie. Analytik Raiffeisenbank Vít Hradil uvedl, že koncem srpna koruna nevybočovala ve srovnání s ostatními rizikovými aktivy, přibližně od 8. září se ovšem "utrhla" a pokračovala v oslabovaní osamocena. Zhruba v té době podle něj začínalo být zřejmé, že je epidemická situace v ČR na evropské poměry mimořádně závažná.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,74 27,15 Kč/USD 22,54 23,12

Zdroj: Patria Online