Praha - Koruna v pátek oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru klesla o šest haléřů na 25,84 Kč/EUR. K dolaru byla v podvečer proti čtvrtku slabší o devět haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,67 Kč/USD. Pražská burza zakončila týden sedmou ztrátou v řadě.

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka korunu nepotěšily informace ze čtvrtečního zasedání bankovní rady ČNB. "Banka sice vidí významné cenové tlaky přicházející z trhu práce, ale guvernér (Jiří) Rusnok, také říká, že další zvyšování sazeb bude už těžší. Většina bankéřů podle něj nechce spěchat s utahováním politiky a vyčká na čerstvá data. Rusnok navíc odhaduje, že negativní sentiment může korunu začátkem příštího roku držet na slabších hodnotách," uvedl Vlk.

Ředitelka společnosti Next Finace Markéta Šichtařová se domnívá, že česká měna neposílí v příštím roce pod 25 korun za euro. Nedotlačilo by ji tam podle ní ani další zvýšení úrokových sazeb. Ve druhém čtvrtletí příštího roku korunu čeká oslabování s tím, jak se kvůli zhoršení ekonomického vývoje a příchodu krize do české ekonomiky zasekne zvyšování sazeb ČNB, míní Šichtařová.

"Na jaře roku 2019 se proto průměrný kurz koruny dostane na hladinu 26,20 korun za euro. Na podzim roku 2019 se už začne kurz konsolidovat. Pro třetí čtvrtletí roku 2019 počítáme s kurzem koruny na úrovni kolem 26,10 CZK/EUR," uvedla.

Burzovní inex PX v pátek odepsal 0,96 procenta na 983,35 bodu. Nejvíce propadly cenné papíry mediální společnosti CME, odepsaly 4,5 procenta. Energetický ČEZ přišel o více než dvě procenta a nedařilo se ani bankovním titulům. Naopak se ziskem končily dnešní obchodování telekomunikační O2, pojišťovna VIG či likérka Stock. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

"Pražský parket uzavřel krvavý týden ztrátou o procento. V celém týdnu se pak jeho ztráty vyšplhaly až ke 4,5 procenta. Největší měrou se na tomto výsledku podepsaly akcie Erste, které v reakci na návrhy rumunského ministerstva financí ohledně zavedení sektorových daní propadly o 12 procent," uvedl Miroslav Frayer z Komerční banky.

V pátek bylo nejztrátovější CME, jehož akcie spadly o 4,48 procenta na 64 korun. Energetický ČEZ odepsal 2,26 procenta na 541,50 koruny za akcii. Skoro dvě procenta, přesně 1,83 procenta na 72,40 Kč, ztratila Moneta Money Bank. Komerční banka zlevnila o 1,54 procenta na 860,50 Kč. Silný propad Erste Bank v předchozích dvou seancích o více něž 12 procent se zmírnil a dnes rakouská banka oslabila o čtvrt procenta na 730,80 Kč.

Naopak předchozí poklesy mírně korigovaly akcie O2, připsaly si 0,42 procenta na 240 korun. Pojišťovna VIG si polepšila o 0,77 procenta na 524,50 Kč a likérka Stock posílila o 3,08 procenta na 60,20 Kč.

"Vzhledem k tomu, že dnes proběhla rebalance indexu PX a CECE závěrečná aukce zaznamenala vysoký objem a celkový zobchodovaný objem dosáhl nadstandardní úrovně téměř jedné miliardy korun," dodal Josef Dudek z Fio banky.

Akcie na pražské burze zazanemenaly propad i v hodnocení celého uplynulého týdne, index PX ubral 4,4 procenta na 983,3 bodu. V týdnu se dařilo pouze akciím antivirové společnosti Avast, naopak největší pokles postihl akcie mediální skupiny CME. Minulý týden akcie oslabily o 1,2 procenta.

"Předvánoční týden patřil zasedání americké centrální banky Fed, která dle očekávání zvýšila sazby. Celkově trh přijal zprávy jako více 'jestřábí' a především akcie reagovaly negativně. Na akciovém trhu je patrné pokračování negativní nálady a s tím spojeného prodejního tlaku. Americké indexy před vánočními svátky odepsaly 3,5 procenta, Evropa prostřednictvím indexu Dax 2,5 procenta. Ani domácí trh se nedržel stranou výprodejů," uvedl analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie Avastu, které posílily o dvě procenta na 78 Kč. Byl to jediný růstový titul uplynulého týdne. Akcie Avastu dokázaly odolat všeobecné prodejní náladě i přes informaci, že firma může být vyšetřována britským antimonopolním úřadem.

Naopak nejhůře se dařilo CME, která ztratila 12,5 procenta na 64 Kč. Důvodem je pokračující globální výprodej v technologickém sektoru. Navíc situace v Rumunsku, které chystá nové sektorové daně, společnosti rovněž nepomáhají. Investoři se snaží vyhnout jakémukoliv propojení na Rumunsko. V případě CME je navíc již delší dobu na trhu vidět velký prodejce vzhledem k nadprůměrným obchodovaným objemům.

Vánoční svátky budou mít výrazný vliv na obchodování v příštím týdnu. V ČR a většině Evropy se nebude obchodovat 24 až 26. prosince. V USA bude na Štědrý den zavřeno půl dne a 25.prosince celý den. "Očekáváme 'mělké' obchodování, které může mít vysokou rozkolísanost . Nervozita z posledních dní se může promítnout i do svátečního týdne. V Evropě se bude sledovat dění v Rumunsku, které má přesah i na jiné evropské trhy," upozornil analytik.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,78 25,84 Kč/USD 22,58 22,67

Zdroj: Patria Online