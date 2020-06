Koruna oslabila vůči euru i dolaru, pražská burza klesla

Praha - Koruna ve středu otočila směr z předchozích dní a oslabovala. Vůči euru si česká měna ve srovnání s úterním závěrem pohoršila o sedm haléřů na 26,68 Kč/EUR. K dolaru klesla o 19 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,68 Kč/USD. Klesala také pražská burza, ztrácel celý finanční sektor. Hlavní událostí dne bylo jednání rady ČNB.

Koruna oslabovala většinu dne. "Svou roli sehrály i obavy některých hráčů na trhu z toho, zda ČNB ve světle včerejšího překvapivého snížení klíčové úrokové sazby v Maďarsku nepřekvapí podobným způsobem," uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Maďarská centrální banka ve středu snížila úroky poprvé po čtyřech letech kvůli očekávaným vyšším ekonomickým škodám způsobeným koronavirovou pandemií.

Koruna byla odpoledne až u úrovně 26,75 Kč/EUR. ČNB nakonec podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta. "Koruna v reakci na oznámení, že sazby se nemění, korigovala zpět pod 26,70 Kč/EUR," dodal Vejmělek.

Burzovní index PX ve středu klesl o 1,49 procenta na 919,31 bodu. V červeném skončil celý finanční sektor, nedařilo se zejména Erste Bank. Poklesu pražského trhu nezabránil ani jednoprocentní růst akcií elektrárenské společnosti ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

"Na finančních trzích dnes sledujeme rychlý obrat včerejšího optimismu, který stál na nových datech a prohlášeních. Dnešní zprávy jsou naopak negativní a do hry se zapojuje i opomíjený faktor pandemie, která globálně nabírá na síle a vrací se i do USA," uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. V předchozích dnech dokázal trh takové zprávy ignorovat, dnes se mu to už nedaří.

Cenné papíry Erste Bank obstaraly více než polovinu dnešního celkového objemu obchodů na pražské burze a přitom odepsaly 5,36 procenta na 547,80 koruny. Moneta Money Bank klesla o 2,45 procenta na 55,70 Kč, Komerční banka o 2,07 procenta na 567 koruny a pojišťovna VIG si pohoršila o rovná dvě procenta na 515 korun.

Ztrátu zaznamenaly například i akcie likérky Stock, operátora O2 nebo tabákové společnosti Philip Morris ČR. Naopak nejúspěšnějším titulem dne se stal ČEZ, jehož akcie zdražily o 1,02 procenta na 495 korun. Nápojářská Kofola přidala 0,87 procenta na 232 korun a technologická společnost Avast rostla o 0,65 procenta na 154,20 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,61 26,68 Kč/USD 23,49 23,68

Zdroj: Patria Online