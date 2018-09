Praha - Koruna v pondělí podobně jako okolní měny oslabila k euru. V 17:00 byla ve srovnání s pátečním závěrem slabší o čtyři haléře a obchodovala se za 25,63 Kč/EUR. Vůči dolaru česká měna naopak posílila o tři haléře na 21,74 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza zahájila týden poklesem.

Podle analytiků tento týden zvýší americká centrální banka úrokové sazby a právě to korunu tíží. "Spekulanti se ptají, proč by ji měli držet, když úročení dolaru roste. ČNB by musela zvýšit sazby více než Fed, což asi neudělá, aby byla koruna úrokově zajímavější," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Bankovní rada České národní banky zasedá ve středu a podle analytiků zvýší základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,5 procenta. Šlo by tak o třetí zvýšení úrokových sazeb v řadě. K dalšímu zvýšení sazeb by podle odborníků mohla letos centrální banka přistoupit v listopadu.

Burzovní index PX v pondělí oslabil o 0,75 procenta na 1093,46 bodu. Nedařilo se většině emisí, nejvíce, přes dvě procenta, ztratila technologická společnost Avast. O téměř dvě procenta přišel operátor O2 a o více než procento Moneta Money Bank či rakouské emise. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

"S růstem výnosů na dluhopisových trzích se nedařilo dividendovým titulům," uvedl Josef Dudek z Fio banky. Moneta Money Bank odepsala 1,53 procenta na 80,70 koruny a akcie O2 přišly o 1,90 procenta na 258 korun.

Růst výnosů podle Dudka překvapivě nepomohl rakouským finančním emisím. Erste Bank odepsala 1,16 na 934,80 Kč a pojišťovna VIG 1,27 procenta na 621,50 Kč. Akcie společnosti Avast oslabily o 2,38 procenta na 82 korun.

Cenné papíry společnosti ČEZ a Komerční banky se dnes poprvé obchodovaly po vyřazení z indexu Stoxx 600. "Vzhledem k tomu, že byl tento krok delší dobu očekáván, zaznamenaly tyto emise minimální změny," podotkl Dudek. ČEZ si pohoršil o 0,35 procenta na 569 Kč a bankovní emise si o šest setin procenta polepšila, její akcie dnes končily na 902,50 Kč.

Z ostatních titulů odepsal více než procento ještě petrochemický Unipetrol, naopak mediální společnost CME si tři procenta připsala.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,59 25,63 Kč/USD 21,77 21,74

Zdroj: Patria Online