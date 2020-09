Koruna oslabila k euru nad 27 korun, kde byla naposledy v květnu

Praha - Česká měna dnes výrazně oslabila vůči oběma světovým měnám. K euru se vrátila nad 27 korun za euro, kde byla naposledy koncem května, přechodně se dostala až na 27,21 Kč/EUR. Vůči dolaru je nad 23 Kč/USD nejslabší za dva měsíce. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online. Podle analytiků koruně nesvědčí prohlubující se nervozita na finančních trzích, akcelerující covidová čísla v Česku i v dalších evropských zemích a obavy z dalšího zastavení ekonomiky.

Proti pátečnímu závěru dnes česká měna zakončila slabší zhruba o 40 haléřů na 27,15 Kč/EUR, za poslední měsíc ztratila víc než korunu. Vůči dolaru oslabila proti pátku téměř o 60 haléřů a kolem 17:00 se obchodovala za 23,12 Kč/USD.

"Za aktuálním oslabením koruny nestojí výhradně prudký nárůst aktivních případů nakažených covidem-19 v Česku, ale úplně nejvíce obavy z toho, že v řadě evropských zemích budou zaváděna velmi silná restriktivní opatření na zpomalení pandemie," uvedl analytik Akcenty Miroslav Novák.

Podle něj není vůbec nereálné úplné zastavení ekonomiky a veřejného života, jako tomu bylo na jaře. Spolu s Českem je alarmující stav ve Francii a Španělsku, uvedl. "Již nyní je zřejmé, že ekonomické oživení ve třetím čtvrtletí se v závěru letošního roku zastaví a bohužel mezikvartální pokles HDP ve čtvrtém čtvrtletí nelze vůbec vyloučit - to platí, jak pro Česko, tak i pro eurozónu," doplnil Novák. V nejbližších dnech a týdnech je podle něj pravděpodobné výraznější oslabení koruny nad 27 Kč/EUR.

V kurzu se projevují také "lokální faktory", uvedl ekonom Komerční banky František Táborský. "Domácí epidemiologická situace a změna na postu ministra zdravotnictví zahrála i na finančních trzích, které si začínají všímat rozdílné situace v rámci regionu," uvedl. Také podle něj budou pro další vývoj koruny zásadní případná ekonomická opatření, která by měla dopad na oživení ekonomiky. "Komplikované situaci doma i v zahraničí nepomáhá ani stále velmi nízká aktivita na devizovém trhu, která ještě umocňuje prodejní záměry investorů," dodal.

Na to, že investoři vnímají jinak korunu a jinak další středoevropské měny, poukázal také Vladimír Pikora z Next Finance. Kurz české měny podle něj vedle přírůstků nakažených ovlivnila také rezignace ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). "Forint i zlotý k euru také oslabily, ale ne tak dramaticky," upozornil. Trhy se podle Pikory bojí, že s Vojtěchovým nástupcem ve funkci Romanem Prymulou, který je znám tvrdou linií, přijde diktát epidemiologů a zmrazení ekonomiky. "Lockdown by mohl korunu oslabit až na 27,80 Kč/EUR," předpověděl.

Koruna byla letos k euru nejsilnější v únoru, kdy se dostala na více než sedmiletý rekord. Pomáhal jí vývoj na světových trzích, ale také překvapivé zvýšení sazeb Českou národní bankou zkraje února. V polovině února se obchodovala za 24,82 Kč/EUR. Poté začala oslabovat a 1. března, kdy se v Česku potvrdily první tři případy koronaviru, se obchodovala za 25,48 Kč/EUR. V dalších dnech postupně oslabila o více než dvě koruny a 18. března se denní minimum výrazně blížilo k hranici 28 korun za euro, kde byla koruna naposledy v lednu 2015.

V posledních týdnech koruna oslabovala ovlivněna téměř výhradně vývojem koronavirové epidemie. Analytik Raiffeisenbank Vít Hradil uvedl, že koncem srpna koruna nevybočovala ve srovnání s ostatními rizikovými aktivy, přibližně od 8. září se ovšem "utrhla" a pokračovala v oslabovaní osamocena. Zhruba v té době podle něj začínalo být zřejmé, že je epidemická situace v ČR na evropské poměry mimořádně závažná.

Pražská burza v úvodu týdne oslabila. Index PX dnes odepsal 1,35 procenta na 861,87 bodu. Pokles postihl všechny hlavní emise s výjimkou mediální skupiny CME. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Koruna dnes oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám.

Ze 12 titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX jich 11 zakončilo dnešní obchodování v červených číslech. Nejvýraznější pokles vykázaly akcie likérky Stock, které zlevnily o 4,85 procenta na 58,80 koruny.

Výrazný vliv na pokles burzy měla dvojice bankovních titulů. Akcie rakouské bankovní skupiny Erste oslabily o více než tři procenta na 502 Kč za kus. Cenné papíry Monety odepsaly 2,5 procenta na 50,70 koruny. Podle makléře Fio banky Josefa Dudka byl dnes bankovní sektor pod tlakem celosvětově. Důvodem je nová kauza praní špinavých peněz, kde figuruje řada významných bank.

Mimo finanční sektor se nedařilo například emisi energetické společnosti ČEZ. Závěrečná cena 441,50 za akcii byla o 0,9 procenta nižší než při ranním otevření burzy.

Jediným z hlavních titulů, který dnes odolal výprodejové náladě, byla emise CME. Akcie mediální skupiny posílily o 1,56 procenta na 97,50 koruny. CME podle Dudka těžilo z oslabení české měny vůči dolaru o dvě procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,74 27,15 Kč/USD 22,54 23,12

Zdroj: Patria Online