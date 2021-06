Koruna oslabila k euru na 25,47 Kč/EUR a k dolaru na 21,01 Kč/USD

Praha - Koruna v úterý mírně oslabila k oběma hlavním světovým měnám. K euru klesla ve srovnání s pondělním závěrem o čtyři haléře na 25,47 Kč/EUR. K dolaru si pohoršila o tři haléře a dostala se tak nad hranici 21 koruna za dolar. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,01 Kč/USD. Pražská burza ztratila 0,4 procenta, nedařilo se hlavně akciím O2

Viceguvernér České národní banky Marek Mora na dnešní on-line konferenci uvedl, že se přiklání ke zvýšení úrokových sazeb již na zasedání bankovní rady 23. června. ČNB by podle něj měla dát signál, že permanentní zvyšování cenové hladiny nepřipadá v úvahu. Pro zvýšení úrokových sazeb již v červnu se přiklonil tento týden i člen bankovní rady Tomáš Holub.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová míní, že červnové hlasování o zvýšení sazeb bude velice těsné. "Každopádně během léta sázíme na mírné posílení koruny, a to kvůli zvýšení její úrokové atraktivity. Koruna by v té době měla při posilování testovat hladinu 25,20 Kč/EUR," uvedla.

Analytička Komerční banky Jana Steckerová označila dnešní mírné oslabení české měny pouze za korekci. "Poslední dny postihla všechny regionální měny," podotkla.

Pražská burza v úterý oslabila o 0,4 procenta na 1175,34 bodu. Z hlavních titulů nejvýrazněji ztrácel operátor O2 a pojišťovna VIG. Naopak dařilo se akcím společnosti Photon Energy či Kofole. Vyplývá to z údajů na burzovním webu.

Ze 13 emisí ovlivňujících hodnotu indexu PX posílily čtyři. Další tři stagnovaly a zbylých šest uzavřelo obchodování se ztrátou.

Nejvýraznější pokles zaznamenaly akcie operátora O2. Zlevnily o 2,39 procenta na závěrečných 286 Kč.

Nedařilo se ani cenným papírům rakouské pojišťovny VIG nebo technologické společnosti Avast. Akcie VIG oslabily o 0,92 procenta a emise Avastu si pohoršila o 0,9 procenta.

"Energetická skupina ČEZ dokázala v závěrečné aukci smazat část ztrát z kontinuálního obchodování a při podprůměrné likviditě vzhledem k dennímu průměru posledních šesti měsíců uzavřela obchodování na 637 Kč za akcii," uvedl makléř Patrik Štefek ze společnosti Wood & Company.

Naopak k ziskovým se dnes zařadily zejména cenné papíry firmy Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren. Cena jejích akcií stoupla o 0,65 procenta na 78 Kč.

Dařilo se také akciím Kofoly či bankovní skupiny Erste. Cenné papíry nápojářské společnosti posílily o 0,35 procenta, emise Erste zpevnila o 0,23 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Úterý kolem 17:00 Kč/EUR 25,43 25,47 Kč/USD 20,98 21,01

Zdroj: Patria Online