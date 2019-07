Koruna oslabila k euru i dolaru, pražská burza stagnovala

Praha - Česká měna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Koruna k 17:00 oslabila oproti předchozímu závěru k euru o sedm haléřů na 25,53 Kč/EUR a k dolaru o 20 haléřů na 22,77 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza v úvodu týdne stagnovala. Index PX dnes zůstal na úrovni 1052,12 bodu. Dařilo se akciím Stocku či Kofoly, ztrácela především VIG.

Korunu táhly dolů podle analytiků světové měnové trhy, ačkoli podle dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu v květnu dál rostl český průmysl a dařilo se i stavebnictví a zahraničnímu obchodu. "Koruna se nenechala ovlivnit lepšími domácími makrodaty a oslabila spolu s celkově negativním sentimentem ve světě," sdělil analytik Tomáš Vlk ze společnosti Patria Finance.

Pražský burza v úvodu týdne stagnovala. Index PX si dnes podržel 1052,12 bodu, na které uzavřel před prodlouženým víkendem. Dařilo se hlavně akciím likérky Stock a Kofole. Naopak ke ztrátovým titulům patřila VIG nebo ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Ze 12 hlavních emisí pražské burzy dnes posílilo šest, další dvě stagnovaly. Nejlépe si vedly akcie likérky Stock, které zdražily o 3,71 procenta na 64,30 koruny.

Vzhůru zamířily také cenné papíry nápojářské společnosti Kofola a dařilo se i všem třem bankovním titulům, které jsou na pražské burze obchodovány. Emise Kofoly zpevnila o 1,37 procenta na 296 korun za akcii. Z bank si nejlépe vedla rakouská Erste Bank s růstem o 0,92 procenta na závěrečných 859,20 Kč. Podle makléře Fio banky Josefa Dudka dnes Erste v Praze dorovnávala páteční zisk na primárním trhu ve Vídni.

Naopak do červených čísel dnes zamířily akcie rakouské pojišťovny VIG. Jejich cena klesla o 1,83 procenta na 589 koruny za kus.

Nedařilo se ani cenným papírům energetické společnosti ČEZ, které zlevnily o 0,95 procenta na 521 koruny. Stalo se tak podle Dudka poté, co vláda souhlasila s návrhem, aby investory nových jaderných zdrojů v Česku byly dceřiné firmy společnosti ČEZ. Plán počítá s tím, že investice by měla být placena skupinou ČEZ - a to jak externím financováním, tak vlastními zdroji. Za určitých podmínek bude však ČEZ moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,46 25,53 Kč/USD 22,57 22,77

Zdroj: Patria Online