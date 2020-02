Koruna oslabila k euru i dolaru, pražská burza posílila

Praha - Koruna dnes mírně oslabila k euru a více ztratila vůči dolaru. V 17:00 se obchodovala za 24,89 Kč/EUR a 22,94 Kč/USD, proti středečnímu závěru tak k euru přišla o čtyři haléře a vůči dolaru o 13 haléřů. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza smazala část středečních ztrát. Index PX dnes posílil o 0,11 pct. na 1104,10 bodu. Pomohly mu hlavně akcie Avastu a společnosti ČEZ.

"Koruna zkoušela proniknout na silnější hodnoty, což se ale nakonec nepodařilo," podotkl Tomáš Vlk z Patria Finance. Za "neracionálně silnou" k euru považují korunu analytici Next Finance. "Poté, co (koruna) vyčerpá haló efekt zvýšení úrokových sazeb ČNB, svůj kurz zkoriguje a zase oslabí," míní ředitelka Next Finance Markéta Šichtařová.

Úrokové sazby zvýšila bankovní rada České národní banky 6. února. Analytici očekávali, že ČNB nechá úrokové sazby beze změny. Koruna v reakci na překvapivý krok ČNB prudce posílila, prolomila psychologickou hranici 25 Kč za euro a dostala se na nejsilnější hodnotu k euru od října 2012. Překonat kurzy z celého podzimu 2012 se však koruně s velkou pravděpodobností v nejbližší době nepodaří. V září roku 2012 se kurz koruny k euru dostal až na 24,32 Kč/EUR.

V pátek stojí za pozornost právě záznam z posledního jednání ČNB, statistiky HDP napříč regionem a v Česku také údaje o inflaci za leden, poznamenal František Táborský z Komerční banky.

Pražská burza dnes smazala část svých středečních ztrát. Index PX posílil o 0,11 procenta na 1104,10 bodu. Vzhůru ho táhly především akcie Avastu a energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Nejvýraznější růst z hlavních titulů pražské burzy si připsaly cenné papíry likérky Stock. Jejich cena vzrostla o 1,84 procenta na 66,30 koruny.

Na růstu indexu PX se ale podílely hlavně akcie technologické společnosti Avast a energetické firmy ČEZ. Emise Avastu zdražila o 0,74 procenta na 137 Kč, ČEZ zpevnil o 0,65 na 496,20 Kč za akcii.

Z bankovních titulů se dařilo pouze Komerční bance. Její akcie zpevnily o 0,44 procenta. Naopak emise Monety a Erste bank uzavřely dnešní obchodování se ztrátou.

V minusu, a to o více než půl druhého procenta, byly také akcie pojišťovny VIG. Jejich závěrečný kurz byl 619,50 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,85 24,89 Kč/USD 22,81 22,94

Zdroj: Patria Online