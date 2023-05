Koruna oslabila k euru i dolaru, poklesem týden zahájila i pražská burza

Praha - Česká měna v úterý oslabila k euru i dolaru. Koruna si k 17:00 pohoršila proti předchozímu závěru k euru o tři haléře na 23,41 Kč/EUR a k dolaru o 13 haléřů na 21,37 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Český statistický úřad dnes oznámil, že průmyslová výroba v Česku letos v březnu meziročně stoupla o 2,2 procenta po únorovém růstu o dvě procenta. Zahraniční obchod skončil v březnu v přebytku 15,9 miliardy korun, což je výsledek meziročně lepší o 28,1 miliardy. Stavební výroba ale v březnu opět klesla, a to meziročně o šest procent. "Data z domácí ekonomiky byla slušná, ale nejde o faktor, který by měl koruně dodávat příliš síly. Naopak to vypadá, že odpoledne převládl nepříznivý vliv nálady na globálních trzích," sdělil k vývoji měny analytik Tomáš Vlk ze společnosti Patria Finance.

"Pro korunu bude důležitý tento čtvrtek, kdy bude vyhlášena inflace - index spotřebitelských cen za duben. Z předchozích 15 procent za březen se očekává pokles až na 13,3 procenta," uvedl analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý. "To by byla příznivá zpráva, je nutné si ale uvědomit, že toto srovnání vychází příznivě hlavně kvůli vysokému srovnávacímu základu," doplnil.

Pražská burza v úvodu týdne oslabila. Index PX v úterý po sérii čtyř růstů v řadě klesl o 0,45 procenta na 1384,15 bodu. Z hlavních emisí nejvýrazněji zlevnily akcie Philip Morris ČR. Výraznějšímu poklesu burzy bránily hlavně akcie pojišťovny VIG. Vyplývá to z údajů na burzovním webu.

Se ztrátou uzavřelo dnešní obchodování šest z deseti titulů ovlivňujících hodnotu indexu. Sedmá emise, Pilulka Lékárny, stagnovala. Zbylé tři emise posílily jen mírně, maximem byl růst o 0,8 procenta u VIG.

"Index PX pražské burzy sice otevřel lehce silnější, ale prakticky okamžitě spadl pod páteční úroveň a dále klesal. Ke korekci poklesu došlo v samotném závěru obchodování," popsal vývoj Bohumil Trampota z Komerční banky.

Nejvýraznější pokles, o 6,63 procenta na 16.620 Kč za kus, postihl cenné papíry výrobce cigaret Philip Morris ČR. "Důvod pádu jeho akcií je jednoduchý, dnes je první den obchodování bez práva na dividendu," poznamenal k propadu Trampota.

Mezi ztrátové tituly se zařadila rovněž Kofola. Akcie nápojářské firmy zlevnily o 1,21 procenta na 244 koruny. Žádný další titul se více než jednoprocentnímu poklesu nepřiblížil. Nejblíž k tomu měly Moneta Money Banka, která odepsala 0,39 procenta.

Výraznějšímu poklesu indexu PX dnes bránily především cenné papíry pojišťovny VIG a energetické skupiny ČEZ. Akcie VIG si polepšily o 0,8 procenta na 630 Kč. Emise společnosti ČEZ, která ve čtvrtek zveřejní hospodářské výsledky za první čtvrtletí, zpevnila o 0,08 procenta na 1200 korun za akcii.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Úterý kolem 17:00 Kč/EUR 23,38 23,41 Kč/USD 21,24 21,37

Zdroj: Patria Online