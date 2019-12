Koruna oslabila k euru i dolaru, na rozhodnutí ČNB nereagovala

Praha - Česká měna ve středu k euru ustoupila z půlročního maxima, končila slabší o tři haléře na 25,48 Kč/EUR. Spolu s evropskou měnou oslabila také vůči dolaru, a to o desetník na 22,90 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza rostla, dařilo se akciím bank a ČEZ.

"Koruna ignorovala zprávu, že Česká národní banka ponechala své úrokové sazby beze změny. S tímto rozhodnutím se totiž počítalo," podotkl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. Na rozhodnutí centrálních bankéřů česká měna nereagovala ani podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka. "Koruna lehce oslabila ještě před informacemi z centrální banky," uvedl.

Pikora uvedl, že zatímco v úterý česká měna zpevnila až na 25,42 Kč/EUR, což byl nejsilnější kurz od června, dnes oslabila ke 25,50 Kč/EUR. Na evropských trzích podle něj vyprchala euforie. "Řada lidí pochopila, že to, co v pondělí vypadalo báječně, vlastně báječné není. To, že se Amerika dohodla s Čínou na clech, neznamená, že nezvýší cla Evropě. A to, že v Británii drtivě vyhráli konzervativci, neznamená, že stejně nemůže dojít na tvrdý brexit," doplnil.

Index pražské burzy PX ve středu posílil o 0,47 procenta na 1106,23 bodu. Dařilo se zejména akciím bank, polepšila si i elektrárenská společnost ČEZ. V červeném skončily pouze dva tituly, nejhůře dopadla tabáková firma Philip Morris ČR. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Cenné papíry Monety Money Bank zdražily o 1,36 procenta na 85,45 Kč. Erste Bank zhodnotila o 0,73 procenta na 858,20 Kč a Komerční banka o 0,19 procenta na 806 korun. Z finančního sektoru tak ztrácela pouze pojišťovna VIG, která oslabila o 0,93 procenta na 640 korun.

Nejobchodavanějším titulem dne se staly akcie ČEZ, které přidaly 0,4 procenta na 508 korun. Nejvyšší procentuální růst zaznamenala technologická společnost Avast, když posílila o 1,47 procenta na 138 korun. Naopak cenné papíry Philip Morris zlevnily o 2,5 procenta na 14.800 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,45 25,48 Kč/USD 22,80 22,90

Zdroj: Patria Online