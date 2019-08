Koruna oslabila k euru i dolaru, k libře je nejsilnější za 8 let

Praha - Koruna dnes oslabila k euru i dolaru, ale rekordně posílila k britské libře. Koruna k 17:00 oslabila vůči euru i dolaru shodně o tři haléře na 25,83 Kč/EUR a 23,07 Kč/USD. K libře je však s kurzem 27,85 Kč/GBP na nejsilnější úrovni za posledních zhruba osm let. Silnější byla k libře naposledy v září roku 2011. Libra v posledních dnech rekordně oslabila i vůči euru a dolaru. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes rostla. Index PX posílil o 0,21 procenta na 1022,67 bodu. Brzdou výraznějšího růstu byly akcie Erste a Komerční banky.

Měnové trhy podle hlavního ekonoma firmy Next Finance Vladimíra Pikory zasáhla dnešní zpráva o oslabení britské ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku o 0,2 procenta. Vykázala tak první pokles od roku 2012. "To byl pro trhy šok. Samotná (britská) centrální banka počítala s růstem o 0,3 procenta a varovala, že s 33procentní pravděpodobností přijde pokles v následujících kvartálech. Ten však přišel mnohem dřív," sdělil. "Data ukazují propad investic, a to ještě brexit nenastal," doplnil.

Libra ale postupně oslabuje k euru a dolaru i vůči koruně již zhruba od května, kdy tehdejší britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že v červnu skončí jako vůdkyně konzervativců. V květnu se již také objevily zprávy, že nástupcem Mayové se zřejmě stane někdo ze zastánců odchodu Británie z Evropské unie bez dohody.

Pražská burza dnes rostla. Index PX posílil o 0,21 procenta na 1022,67 bodu. Brzdou výraznějšího růstu byly akcie Erste a Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

"Pražská burza po předchozích poklesech stále nemá sílu se výrazněji zvednout," zhodnotil situaci makléř Fio banky David Brzek. Přestože jsou podle něj kurzy jednotlivých titulů na relativně zajímavých úrovních, kupci zůstávají obezřetní.

Z hlavních titulů si dnes nejlépe vedla likérka Stock. Její cenné papíry zdražily o více než dvě procenta na 65,30 koruny za kus.

V plusu uzavřely dnešní burzovní seanci také emise telekomunikační společnosti O2 Czech republic nebo energetické firmy ČEZ. Akcie O2 přidaly 1,39 procenta na 219,50 koruny, cenné papíry společnosti ČEZ zpevnily o necelé procento na závěrečných 521 Kč.

Naopak mezi ztrátové tituly se dnes zařadila dvojice bankovních domů. Akcie rakouské skupiny Erste oslabily o 0,58 procenta na 785,40 koruny za kus. Cenné papíry Komerční banky zlevnily o 0,24 procenta na 834 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,80 25,83 Kč/USD 23,04 23,07 Kč/GBP 28,01 27,85

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu oslabily o 1,7 procenta

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu oslabily, index PX klesl o 1,7 procenta na 1022,7 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. V týdnu se nejlépe vedlo akciím likérky Stock Spirits. Naopak nejvíce oslabily akcie pojišťovací skupiny VIG. Předcházející týden české akcie posílily o téměř tři procenta.

"Investoři se soustředili na další dění kolem obchodního sporu USA a Číny. Sleduje se především twitterový účet prezidenta USA Donalada Trumpa a kurz dolaru k čínskému juanu. Trh si prochází rozkolísaným obchodováním s přechodem investorů do defenzivnějších strategií. To bylo patrno i na výsledcích obchodování. Index Dow Jones za týden odepsal 1,1 procenta. Podobně reagovala i Evropa, která prostřednictvím indexu Stoxx Europe 600 klesla o 1,5 procenta. Ani domácí index PX se nevyhnul výprodejům," popsal vývoj na trzích analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie Stock Spirits, které přidaly 1,9 procenta na 65,3 Kč. U firmy se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Nicméně po minulých propadech, které byly spjaty především s hlavní kotací v librách, kde se investoři bojí tvrdého brexitu, přišel na trh výraznější kupec. Ten využívá nižších cen.

Naopak největší pokles týdne předvedly akcie VIG, které ztratily 4,2 procenta na 568 Kč. VIG relativně dobře odolávala tlaku posledních týdnů, který se objevil u evropských finančních společností. Nicméně další propad výnosů státních dluhopisů napříč Evropou (kromě Itálie) není dobrou informací pro pojišťovny, které profitují právě z investovaných peněz do defenzivní strategie založené na nákupu státních dluhopisů, upozornil Vaníček.

Příští týden by měl být skromnější na významné události. Investoři budou nadále sledovat dění kolem obchodního sporu USA a Číny. "Celkově očekáváme, že i v příštím týdnu bude pokračovat velmi rozkolísané obchodování, které bude citlivé na tweety prezidenta Trumpa a na směnný kurz juanu," uzavřel analytik.