Koruna oslabila k euru a posílila k dolaru, pražská burza posílila

Praha - Koruna v úvodu týdne mírně oslabila vůči euru a posílila proti dolaru. Pražská burza v úvodu týdne posílila o více než dvě procenta, index PX zavřel na 1248,72 bodu.

Koruna mírně oslabila vůči euru, naopak k dolaru si připsala desítky haléřů

V 17:00 se obchodovala za 24,52 Kč/EUR a 24,04 Kč/USD. V porovnání s pátečním závěrem ztratila vůči jednotné evropské měně tři haléře, naopak k dolaru 26 haléřů získala. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

"Regionální měny se dnes při absenci důležitých makroekonomických dat odpoledne obchodovaly v blízkosti otevíracích hodnot," uvedl k vývoji kurzu eura Jaromír Gec z Komerční banky. Analytici Next Finance připomněli, že korunu brzdí v oslabování vůči euru Česká národní banka (ČNB) a její devizové intervence.

Ekonomové už v minulém týdnu upozornili na to, že ČNB bude s vysokou pravděpodobností muset pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb a s devizovými intervencemi. Červnová inflace totiž vzrostla meziročně na 17,2 procenta.

"Jde ale o to, zda bankovní rada v novém složení bude ochotná dál zvyšovat úrokové sazby. Prozatím sázíme na to, že korunu budou před většími ztrátami chránit devizové intervence. Zároveň si myslíme, že objem intervencí bude za červenec větší, než jsme viděli v květnu a v červnu," uvedli dnes Jiří Cihlář a Markéta Šichtařová z Next Finance.

Pražská burza posílila o více než dvě procenta, dařilo se hlavně akciím ČEZ Dařilo se hlavně akciím energetické společnosti ČEZ, které přidaly téměř pět procent. Více než dvouprocentní růst si připsaly cenné papíry Erste Bank a také pojišťovny VIG. Vyplývá to z údajů burzovního webu. "Nálada na akciových trzích dnes byla poměrně pozitivní, a to i přes přetrvávající nejistotu ohledně obnovení dodávek plynu do Evropy. Evropské akciové indexy dnes odpoledne rostly o přibližně jedno procento a v plusu otevřely i americké trhy," uvedl analytik Komerční banky Jaromír Gec. ČEZ si v Praze polepšil o 4,66 procenta na 1100 korun. Zároveň byl nejprodávanějším titulem dne. Celkový objem zobchodovaný s jeho akciemi dosáhl bezmála 399 milionů korun, což jsou dvě třetiny všech dnešních obchodů na pražské burze. Z finančních titulů se nedařilo jen Monetě Money Bank, která oslabila o 0,12 procenta na 85 korun. Naopak Erste Bank zhodnotila o 2,58 procenta na 597,20 korun, Komerční banka o 1,66 procenta na 642,50 koruny a pojišťovna VIG o 2,12 procenta na 530 korun. V červeném vedle Monety zakončily dnešní obchodování už pouze dva tituly. Zbrojovka Colt CZ odepsala 0,72 procenta na 555 korun a technologická společnost Avast 0,29 procenta na 154,55 Kč. Koruna v úvodu týdne mírně oslabila vůči euru a posílila proti dolaru. V 17:00 se obchodovala za 24,52 Kč/EUR a 24,04 Kč/USD. V porovnání s pátečním závěrem ztratila vůči jednotné evropské měně tři haléře, naopak k dolaru 26 haléřů získala. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,49 24,52 Kč/USD 24,30 24,04

Zdroj: Patria Online