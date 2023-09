Koruna oslabila, k dolaru je nejslabší za 9 měsíců

Frankfurt/New York 14. září (ČTK) - Euro dnes vůči americkému dolaru sestoupilo na nejnižší úroveň od konce května. Evropská centrální banka (ECB) totiž naznačila, že dospěla na konec nynějšího cyklu zvyšování úrokových sazeb. Kolem 17:30 SELČ jednotná evropská měna ztrácela zhruba 0,6 procenta na 1,0655 USD. Předtím sestoupila až na 1,0651 USD, což byla nejnižší úroveň od 31. května.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, si kolem 17:30 připisoval zhruba 0,3 procenta a nacházel se blízko 105,10 bodu. Přes den se vyšplhal až na šestiměsíční maximum 105,31 bodu.

ECB dnes zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,50 procenta, zpřísňováním měnové politiky se snaží dostat pod kontrolu inflaci. "(Šéfka ECB Christine) Lagardeová naznačuje, že by to mohlo být poslední zvýšení. Říká totiž, že pokud sazby zůstanou po určitou dobu na nynější úrovni, vykoná to svou práci," uvedl analytik Erik Bregar ze společnosti Silver Gold.

Dolar podpořily i příznivé údaje o ekonomice Spojených států. Americké ministerstvo obchodu dnes například oznámilo, že maloobchodní tržby v USA se v srpnu zvýšily o 0,6 procenta. Analytici v anketě agentury Reuters přitom očekávali mírnější nárůst, a to o 0,2 procenta.

Americká centrální banka (Fed) bude o nastavení úrokových sazeb jednat příští týden. Finanční trhy navzdory příznivým údajům o americké ekonomice nadále předpokládají, že Fed příští týden ponechá úroky beze změny.