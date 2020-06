Koruna opět zpevnila, pražská burza posílila

Praha - Česká měna dnes opět posílila k oběma světovým měnám. Vůči euru koruna ve srovnání s pondělním závěrem zpevnila o pět haléřů na 26,61 Kč/EUR. K dolaru si polepšila o 21 haléřů a v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,49 Kč/USD. Pražská burza dnes posílila, PX stoupl o 0,66 procenta na 933,25 bodu. Dařilo se především pojišťovně VIG a bankám, naopak mírně ztratily ČEZ či O2.

Ve středu bude centrální banka jednat o nastavení úrokových sazeb. "Vzhledem k vyjádřením, která poslední dobou od centrálních bankéřů přicházela, jsme náš výhled změnili a nyní očekáváme stabilitu úrokových sazeb až do konce příštího roku," uvedla analytička Komerční banky Jana Steckerová.

Podle ní bude vyznění středečního zasedání takzvaně holubičí, tedy že centrální banka zmíní, že snížení sazeb nelze do budoucna vyloučit, a ve hře zůstává i použití nekonvenčních nástrojů. Na trhu tak stále budou hráči, kteří budou na další snížení sazeb spekulovat. "Koruna se tak podle našeho názoru vydá spíše ke slabším úrovním," dodala Steckerová.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová chápe, že se ČNB nechce nyní tlačit úrokové sazby až na nulu, protože by se v ekonomice projevily až za několik měsíců, kdy situace může být jiná než dnes. Nic to ale podle ní nemění na tom, že nyní přijdou tvrdé měsíce, které se budou vyznačovat hledáním ztracené poptávky v kombinaci s propouštěním v mnoha sektorech.

"Za této situace budou zisky koruny omezené na dny jako je ten dnešní, kdy z evropských trhů přímo stříká optimismus," uvedla Šichtařová.

Pražská burza dnes posílila, index PX stoupl o 0,66 procenta na 933,25 bodu. Nahoru ho táhly hlavně finanční tituly, když pojišťovna VIG přidala téměř tři procenta, Moneta Money Bank a Erste Bank necelá dvě procenta a Komerční banka zhruba procento. Naopak mírně ztratily například energetická společnost ČEZ či operátor O2. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

"Západoevropské burzy se dnes vydaly poměrně silně do kladného teritoria poté, co dnešní indexy nákupních manažerů v jednotlivých zemích překonaly odhady, a ukázaly tak na možné rychlejší oživení ekonomiky. Polepšila si taktéž pražská burza, podobně jako v Evropě se stal i na naší burze tahounem růstu finanční sektor," uvedl Josef Dudek z Fio banky.

Cenné papíry pojišťovny VIG dnes získaly 2,94 procenta na 525,50 koruny, Moneta si polepšila o 1,96 procenta na 57,10 koruny, Erste Bank o 1,72 procenta na 578,80 koruny a akcie Komerční banky se zhodnotily o 0,87 procenta na 579 korun.

Dopolední zisky neudržel technologický Avast a nakonec zakončil bez výraznější změny, přidal 0,13 procenta na 153,20 koruny.

Firma ČEZ naopak 0,61 procenta ztratila, jedna akcie tak nyní vyjde na 490 korun. O zhruba půl procenta přišla mediální společnost CME a likérka Stock. Telekomunikační O2 zlevnilo o 0,23 procenta na 220 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,66 26,61 Kč/USD 23,70 23,49

Zdroj: Patria Online