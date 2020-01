Koruna opět vylepšila dvouleté maximum vůči euru, na 25,17 Kč/EUR

Praha - Česká měna dnes pokračovala ve vylepšování téměř dvouletého maxima k euru. Posílila o šest haléřů a kolem 17:00 se obchodovala na 25,17 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna během dneška zpevnila o tři haléře na 22,63 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Analytici to přičítají pondělním údajům o růstu spotřebitelských cen v Česku a optimismu na zahraničních trzích. Pražská burza pátý den v řadě rostla, index PX posílil o 0,15 procenta na 1139,1 bodu. Dařilo se akciím ČEZ a Monety, ztrácela naopak Komerční banka.

Silnější než dnes byla koruna naposledy počátkem února 2018. "Česká koruna se stále veze na vlně optimismu. Rizika ve vnějším prostředí opadla (alespoň dočasně), přičemž zrychlení české inflace nad toleranční pásmo České národní banky oživilo spekulace ohledně zvýšení úrokových sazeb," uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Dnešní objem obchodů však byl podle ní malý.

Odpoledne se dnes koruna dostala až pod 25,15 Kč/EUR, poukázali analytici Next Finance. "Nárůst tempa spotřebitelské inflace výš nad tři procenta přivedl ke koruně další investory," podotkli. Předpokládají nicméně, že ČNB úrokové sazby nezvýší právě kvůli poměrně silné koruně a také kvůli slabým číslům z průmyslu.

Česká měna by podle analytiků Next Finance měla postupně začít slábnout. "V nejbližších dnech je to nevyhnutelné," doplnili s poukazem na množství spekulativních nákupů, kvůli kterým je koruna takzvaně překoupená, což obvykle vede k oslabení měny.

Pražská burza pátý den v řadě rostla, index PX posílil o 0,15 procenta na 1139,1 bodu. Vyšší zavírací hodnotu měla naposledy 1. února 2018. Dařilo se akciím elektrárenské společnosti ČEZ a Monety Money Bank, ztrácela naopak Komerční banka. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Finanční sektor se dnes obchodoval smíšeně. Zatímco Moneta zhodnotila o 0,54 procenta na 84,35 Kč, Komerční banka odepsala 0,42 procenta na 825 korun. V červeném zakončila den i pojišťovna VIG, která klesla o 0,23 procenta na 656 korun. Erste Bank si mírně polepšila, a to o 0,09 procenta na 860 korun.

Cenné papíry ČEZ zdražily o 0,67 procenta na 523,50 Kč. Nejúspěšnějším titulem dne se ale stala textilka Pegas Nonwovens, když její akcie zdražily o 1,43 procenta na 708 korun. Posílila také mediální CME, nápojářská Kofola a tabáková společnost Philip Morris ČR. Telekomunikační O2 a technologická firma Avast stagnovaly.

"Drobné zisky pražské burzy zhruba korespondují s odpoledním vývojem v západní Evropě," uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,23 25,17 Kč/USD 22,66 22,63

Zdroj: Patria Online