Praha - Česká měna v úterý dále oslabovala k oběma hlavním světovým měnám. K euru koruna oslabila k 17:00 oproti předchozímu závěru o čtyři haléře na 25,72 Kč/EUR a k dolaru o 13 haléřů na 22,61 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Český statistický úřad oznámil, že ve druhém čtvrtletí tohoto roku značně zpomalil meziroční růst české ekonomiky - ze 4,2 procenta v prvním čtvrtletí na 2,3 procenta. Pražská burza posedmé v řadě ztrácela.

Koruna oslabuje k euru i dolaru vytrvale již několik dní. Růst české měny by mohlo podle analytiků přinést další zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou, ale jen pokud se uklidní situace v zahraničí. "A to se při nekončících diskusích o obchodních bariérách a problémech v Turecku zatím zdá málo pravděpodobné. Posilování koruny tak půjde mnohem pomaleji, než si přeje Česká národní banka," sdělili Jiří Cihlář a Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance.

Burzovní index PX v úterý klesl o půl procenta na 1067,26 bodu. Při nízké aktivitě ho dolů stáhly hlavně akcie Erste Bank, odepisovala také Komerční banka nebo mediální CME. Dařilo se naopak nápojářské Kofole. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Cenné papíry Erste Bank obstaraly zhruba třetinu všech obchodů na pražském trhu. Zlevnily o 1,7 procenta na 900,60 Kč. Komerční banka si pohoršila o 0,74 procenta na 940 korun. Akcie Monety Money Bank stagnovaly na 76,70 Kč. Jediným plusovým finančním titulem se tak dnes stala pojišťovna VIG, která zhodnotila o 0,49 procenta na 612 korun.

Nejvyšší ztrátu ze všech hlavních titulů dnes v Praze zaznamenala CME, jejíž cenné papíry zlevnily o 1,75 procenta na 78,50 Kč. Technologická společnost Avast klesla o 1,45 procenta na 68 korun. V červených číslech skončily také textilní společnost Pegas Nonwovens a likérka Stock.

Naopak akcie Kofoly zdražily o 2,36 procenta na 304 korun. Společnost v pondělí odpoledne zveřejnila hospodářské výsledky za první pololetí. Tržby jí meziročně vzrostly o 1,9 procenta na 3,44 miliardy Kč. Bez započtení polského trhu by nárůst tržeb činil sedm procent. Ukazatel EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) vzrostl o 25,9 procenta na 439,2 milionu korun a provozní zisk o 113,7 procenta na 169,3 milionu korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,68 25,72 Kč/USD 22,48 22,61

Zdroj: Patria Online