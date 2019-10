Koruna opět oslabila, index PX klesl poprvé od ledna pod 1000 bodů

Praha - Koruna dnes pokračovala v oslabování vůči oběma světovým měnám. K euru ztratila proti pondělnímu závěru haléř a obchodování uzavřela na 25,79 Kč/EUR. Vůči dolaru si pohoršila o osm haléřů na 23,54 Kč/USD, čímž se vrátila na úroveň začátku října. Vyplývá to z informací Patria Online.

Podle analytičky Next Finance Markéty Šichtařové dnešní statistiky potvrdily, že růst české ekonomiky čeká postupné ochlazování. To je podle ní důvodem, proč koruna oslabuje jen zvolna, a ne skokově. "Dál si myslíme, že už v první polovině příštího roku bude prostor pro snížení úrokových sazeb České národní banky. Ačkoliv si na tento krok ještě několik měsíců počkáme, koruna by měla v závěru roku mírně oslabit a její kurz vyskočit nad 26korunovou hladinu," uvedla dnes.

Úřad práce ČR dnes ráno informoval, že nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc v řadě na 2,7 procenta. Počet lidí bez práce v září klesl na 201.900, což je nejnižší zářijová hodnota od roku 1996. Podle analytiků už nemá nezaměstnanost prakticky kam klesnout a očekávají, že do konce roku mírně vzroste. Český statistický úřad dnes zveřejnil údaje o srpnových maloobchodních tržbách, které zpomalily meziroční růst na 3,7 procenta z červencových sedmi procent.

Pražská burza dnes oslabila po ztrátách většiny hlavních emisí, a poprvé od začátku letošního ledna se tak propadla pod 1000 bodů. Index PX klesl o 0,65 procenta na 994,07 bodu. Níže byl naposledy 3. ledna. Nejvýrazněji zlevnily akcie výrobce lihovin Stock. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Největší oslabení dnes z hlavních emisí pražské burzy postihlo cenné papíry Stocku, které zlevnily o 2,99 procenta na 65 korun. Ztrácely také emise, se kterými se obchodovalo v největších objemech. Například akcie bankovní skupiny Erste oslabily o 0,49 procenta na 729,40 koruny a cenné papíry energetické firmy ČEZ odepsaly 0,29 procenta na 514,50 koruny.

Zdražení dosáhly z hlavních emisí pouze akcie Moneta Money Bank a operátora O2. Cenné papíry Monety si připsaly 1,42 procenta na 71,20 koruny a cenné papíry O2 si polepšily o 0,94 procenta na 214,50 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,78 25,79 Kč/USD 23,46 23,54

Zdroj: Patria Online