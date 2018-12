Praha - Koruna ve středu posílila až na 25,70 Kč/EUR, což byla nejsilnější úroveň od 4. října. Zisky ale neudržela, odpoledne oslabila a v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,74 Kč/EUR, proti úterý tak byla o dva haléře slabší. Vůči dolaru česká měna posílila o 12 haléřů na 22,52 Kč/USD. Na nejslabší úroveň za téměř jeden a půl roku se propadla pražská burza.

Dnešní nejnižší úroveň koruny k euru bylo 25,77 Kč/EUR. "To odpovídá stodennímu průměru. Dvacetidenní průměr je ale 25,88 CZK/EUR. Z malého nadhledu je tedy koruna silná, z velkého to nestojí za řeč," uvedl hlavním ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Ve čtvrtek zasedá bankovní rada České národní banky (ČNB). Analytici ale další zvýšení úrokových sazeb neočekávají. "Guvernér (Jiří Rusnok) jistě okomentuje vývoj kurzu, který se začal vyvíjet v souladu s očekáváním ČNB," uvedl analytik Komerční banky Viktor Zeisel.

Rusnok by podle Zeisela mohl také začít připravovat trhy na to, že v únoru by rada ČNB mohla sazby zvýšit, pokud po novém roce nebude pokračovat posilování koruny. "Záležet bude i na dalším vývoji inflace. My se domníváme, že v únoru ke zvýšení sazeb nakonec dojde," dodal Zeisel.

Burzovní index PX ve středu oslabil o 1,80 procenta na 1008,11 bodu. Níže byl naposledy v červenci loňského roku. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Dnes burzu táhl dolů hlavně pokles ceny akcií bankovní skupiny Erste o zhruba 6,5 procenta. Ztrácely ale skoro všechny hlavní emise burzy.

Cenné papíry Erste zaznamenaly největší objem obchodů i nejvýraznější propad z hlavních emisí. Zlevnily o 6,49 procenta na 778,20 koruny, což je nejnižší cena od konce loňského února. Akcie Erste zasáhlo podle analytika Komerční banky Miroslava Frayera navržené zdanění bankovních aktiv v Rumunsku. Dnes výrazně oslabily podle agentury Reuters kromě Erste Bank i akcie další rakouské banky Raiffeisen. Obě banky mají v Rumunsku aktiva, Erste vlastní největší rumunskou banku Banca Comerciala Romana.

Do skupiny Erste patří Česká spořitelna. Podle analytiků ze společnosti KBW může plánovaná rumunská daň zasáhnout i francouzskou společnost Société Générale, která vlastní většinový podíl v tuzemské Komerční bance. Akcie Komerční banky dnes na pražské burze také ztrácely, ale jejich zlevnění nebylo tak výrazné jako u Erste. Oslabily o 0,96 procenta na 876,50 koruny.

Oslabily téměř všechny hlavní emise pražské burzy. Jako jediné si polepšily akcie společnosti ČEZ, a to o rovné procento na 554,50 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,72 25,74 Kč/USD 22,64 22,52

Zdroj: Patria Online