Koruna nepatrně oslabila k euru, vůči dolaru dál posílila

Praha - Česká měna v pátek obrátila směr a vůči euru oslabila o haléř na 25,62 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna dál posílila o šest haléřů na 22,62 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza mírně oslabila po ztrátách většiny hlavních emisí.

"Koruna na páru s eurem dnes nenavázala na své posílení a naopak nepatrně ztrácí. Vůči dolaru si však polepšila," uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. K dolaru podle něj česká měna zpevnila spolu s eurem.

Po posílení v předchozím týdnu koruna během tohoto týdne zisky lehce korigovala, nicméně zůstala relativně silná, podotkl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. "Během páteční seance se kurz obchodoval těsně nad hladinou 25,60 Kč/EUR, což znamenalo v celotýdenním hodnocení oslabení v rozsahu necelé třetiny procenta," doplnil.

Burzovní index PX v pátek klesl o 0,05 procenta na 1053,47 bodu. Mezi oslabujícími byly také akcie Komerční banky a energetické firmy ČEZ, se kterými se obchodovalo v největších objemech.

Akcie Komerční banky zlevnily o 0,06 procenta na 898 korun a akcie ČEZ o 0,73 procenta na 542 korun. Nejvýraznější propad postihl cenné papíry softwarové společnosti Avast, které odepsaly 1,12 procenta na 88 korun.

Pokles burzy zmírnily například akcie bankovní skupiny Erste a Moneta Money Bank. Cenné papíry Erste si polepšily o 0,77 procenta na 836,80 koruny a cenné papíry Monety o 1,43 procenta na 77,80 koruny. "Dopomohlo jí (Monetě) k tomu oznámení o prodeji další části nesplácených úvěrů v nominální výši přibližně 600 milionů korun. Moneta očekává dopad do zisku před zdaněním ve výši kolem 65 milionů korun," sdělil analytik Komerční banky Jiří Kostka.

Za celý uplynulý týden akcie na pražské burze mírně posílily a index PX stoupl o 0,2 procenta na 1053,5 bodu. V týdnu se nejlépe vedlo akciím Moneta Money Bank. Naopak nejvíce oslabily opět akcie likérky Stock Spirits. Předcházející týden české akcie posílily rovněž o 0,2 procenta.

"V uplynulém týdnu se investoři zaměřili především na zasedání americké centrální banky. Fed zdůraznil, že je připraven zasáhnout v případě zhoršení výhledu, což si trh vyložil jako připravenost snižovat úrokové sazby. Americké akciové indexy se dostaly zpět ke svým maximům a například index Dow Jones stoupl o 2,5 procenta. Ani evropské trhy nezůstaly pozadu a souhrnný evropský index Stoxx Europe 600 přidal 1,5 procenta," uvedl analytik J&T Banky Milan Lávička.

Nejvíce rostly akcie Monety, které posílily o 2,4 procenta na 77,8 Kč. Moneta uvedla, že odprodala úvěry v prodlení za 600 milionů Kč. Prodeje obdobných aktiv vedou ke zlepšení poměru rizikových úvěrů na celkových aktivech. Navíc současné tržní podmínky umožňují získat ocenění, které je vyšší než v účetnictví banky.

Naopak největší pokles týdne zaznamenaly akcie Stock Spirits, které přišly o 1,8 procenta na 64,8 Kč. U společnosti se neobjevily žádné kurzotvorné informace. Akcie se ale primárně kotují v Londýně a tedy vlivy jako brexit a dění kolem něj technicky negativně ovlivňují i společnosti kotované na tamní burze.

Poslední týden prvního pololetí bude pro trhy významný především schůzkou zástupců zemí skupiny G20, kde by se měli setkat prezidenti USA a Číny. To by mohlo přinést další postup ve vzájemných vyjednáváních. Nicméně může nastat i negativní výsledek, který by mohl vyústit v uvalení dalších cel či jiných protiopatření, což by přineslo na trh nervozitu. "Očekáváme, že trh bude ve vyčkávacím módu až do konce týdne," uzavřel analytik.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,61 25,62 Kč/USD 22,68 22,62