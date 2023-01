Koruna nad hranicí 24 Kč/EUR, pražská burza posílila

Praha - Česká měna se dnes vrátila nad hranici 24 Kč/EUR, pod niž se dostala ve středu a uzavřela nejsilnější bezmála za 12 let. Kolem dnešních 17:00 se koruna obchodovala za 24,06 Kč/EUR a i přes oslabení o osm haléřů je stále na nejsilnějších hodnotách od jara 2011. Vůči dolaru koruna oslabila o 25 haléřů na 22,87 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online. Pražská burza počtvrté v řadě posílila. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Na dlouholetá maxima se koruna dostala loni v prosinci, na přelomu roku dál posilovala. O haléř silnější než tuto středu uzavírala naposledy 3. února 2011, předtím pak v říjnu 2008.

"Nadále očekáváme, že vzhledem k nástupu recese domácí ekonomiky a výrazného poklesu úrokového diferenciálu by koruna mohla nedávné zisky k euru v dalších měsících korigovat. Zároveň se zdá nepravděpodobné, že by na těchto hladinách proti případným tlakům na její oslabení intervenovala centrální banka. Její aktivita na devizovém trhu je podle našeho odhadu od loňského října minimální," uvedl analytik Komerční banky Jaromír Gec.

V uplynulém roce kurz koruny k euru značně kolísal. Česká měna prudce oslabila na přelomu února a března, když Rusko napadlo Ukrajinu. Dostala se až na 25,77 Kč/EUR. Po následném postupném poklesu kurzu začala koruna znovu prudce oslabovat na přelomu dubna a května. V polovině května ale Česká národní banka oznámila, že hodlá intervenovat na devizovém trhu proti oslabování koruny. Česká měna pak opět začala posilovat.

Index PX dnes vzrostl o rovné jedno procento na 1242,31 bodu. Zdražila naprostá většina hlavních emisí burzy, akcie sítě lékáren Pilulka dokonce o více než sedm procent.

Z deseti hlavních emisí pražské burzy si dnes polepšilo osm, jedna emise stagnovala a pouze jedna skončila v červených číslech. Nejvýraznějšího růstu dosáhly akcie Pilulky, které si připsaly 7,14 procenta na 750 korun. Skupina lékáren Pilulka dnes oznámila předběžné hospodářské výsledky za loňský rok. Utržila přes 2,5 miliardy korun, meziročně o čtyři procenta více. Franšízová síť lékáren Pilulka k tržbám přidala další téměř miliardu korun na celkových 3,5 miliardy.

Mezi posilujícími emisemi burzy byly i cenné papíry, s nimiž se obchodovalo v největším objemu. Akcie Komerční banky, které zaznamenaly největší objem transakcí, zdražily o 0,97 procenta na 675,50 koruny. Druhé nejobchodovanější akcie, emise energetické firmy ČEZ, zpevnily o 0,51 procenta na 790 korun. Akcie bankovní skupiny Erste, které byly třetí nejobchodovanější emisí, posílily o 1,31 procenta na 772 korun. Jediným oslabujícím byly cenné papíry zbrojovky Colt CZ, které zlevnily o 0,71 procenta na 561 korun.

Dolar posiluje po příznivých údajích o trhu práce v USA

Americký dolar dnes posiluje díky příznivým údajům o vývoji trhu práce ve Spojených státech, které podporují vyhlídky na další zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou (Fed). Euro vůči dolaru kolem 17:00 SEČ ztrácelo zhruba 0,7 procenta na 1,0525 USD.

Organizace ADP dnes oznámila, že soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech v prosinci vytvořili 235.000 nových pracovních míst. Analytici přitom podle průzkumu agentury Reuters počítali se vznikem 150.000 nových pracovních míst. Vládní údaje navíc ukázaly, že počet nových žadatelů o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden klesl na tříměsíční minimum.

Investoři nyní čekají na páteční zprávu americké vlády o prosincové tvorbě pracovních míst, která bude zahrnovat soukromý i veřejný sektor. "Tyto údaje jsou klíčové pro postoj Fedu," uvedl analytik Lou Brien ze společnosti DRW Trading. Pozornost investorů se upírá rovněž ke zprávě o prosincovém vývoji inflace v USA, kterou americká vláda zveřejní příští týden ve čtvrtek.

Fed v prosinci v rámci boje proti inflaci zvýšil svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu do pásma 4,25 až 4,50 procenta. Tempo zvyšování úroků tak sice proti předchozím zasedáním zpomalil, zároveň však signalizoval, že úroky budou ještě určitou dobu pokračovat v růstu. Základní sazba Fedu se nyní nachází na nejvyšší úrovni od roku 2007.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 23,98 24,06 Kč/USD 22,62 22,87

Zdroj: Patria Online