Koruna na začátku týdne posílila k oběma hlavním světovým měnám

Praha - Koruna na začátku týdne posilovala k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru česká měna ve srovnání s pátečním závěrem zpevnila o osm haléřů na 25,80 Kč/EUR. K dolaru si polepšila o 13 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,37 Kč/USD. Pražská burza posílila, akcie ČEZ uzavřely nejsilnější od začátku roku.

Koruna se během dne dostala až na 25,76 Kč/EUR, poté ale část zisků odevzdala. Důvodem bylo prohlášení ratingové agentury Moody´s, podle které rozpočtové plány české vlády pro středně dlouhé období nezahrnují žádné významné cíle v oblasti konsolidace veřejných financí, což má negativní vliv na hodnocení úvěrové spolehlivosti. Konsolidace rozpočtu připadne až na příští vládu, uvedla agentura.

"To ale přece nemůže nikoho zaskočit. Všichni přece vidí, že jsou veřejné finance v žalostném stavu, a to po celé Evropě. Všichni snad také chápou, že před volbami, kde jedné vládní straně hrozí, že se vytratí ze Sněmovny, a druhé, že utrpí velké ztráty, nechce šetřit," sdělil hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Ratingová agentura Moody's tak podle něj neřekla nic, co se neví, naopak řekla jen to, co mnozí nechtějí říct nahlas, aby nebyli poslové špatných zpráv. "A jestliže není zpráva překvapivá, nebude mít na korunu v dalších dnech velký dopad," dodal Pikora.

Burzovní index PX v pondělí zpevnil o 0,45 procenta na 1105,22 bodu. Dařilo se většině hlavních titulů v čele s likérkou Stock. Akcie společnosti ČEZ uzavřely s nejvyšší cenou od začátku roku. Výraznějšímu růstu indexu bránily hlavně akcie banky Moneta. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Koruna dnes posílila vůči oběma hlavním světovým měnám.

"Objemy obchodů byly spíše podprůměrné, když se zobchodoval objem pouze 270 milionů korun," uvedl makléř společnosti Wood&Company Ronald Schubert. Důvodem byl státní svátek v Londýně.

Devět ze 13 titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX uzavřelo dnešní obchodování se ziskem. Další dva stagnovaly a stejný počet emisí oslabil.

Nejvýraznější růst zaznamenaly akcie Stocku. Jejich cena stoupla o 2,23 procenta na 82,60 koruny.

Více než jedno procento si připsaly ještě další tři emise. Cenné papíry společnosti Photon Energy zpevnily o 1,28 procenta, akcie pojišťovny VIG zdražily o 1,21 procenta a 1,13 procenta si připsaly akcie operátora O2 Czech republic.

Dařilo se také akciím společnosti ČEZ, které posílily o 0,83 procenta na roční maximum 604,50 Kč za akcii. "Akcie elektrárenské společnosti ženou vzhůru vysoké ceny elektřiny i emisních povolenek," zdůvodnil Schubert.

Výraznějšímu nárůstu burzovního indexu bránily akcie banky Moneta a České zbrojovky. Emise Monety oslabila o 1,13 procenta na 79,10 koruny, cenné papíry České zbrojovky odevzdaly 0,54 procenta na 366 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pondělí kolem 17:00 Kč/EUR 25,88 25,80 Kč/USD 21,50 21,37

Zdroj: Patria Online