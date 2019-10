Koruna na začátku týdne oslabila vůči euru i dolaru

Praha - Koruna začala nový týden oslabením k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru klesla o pět haléřů na 25,78 Kč/EUR. K dolaru si pak pohoršila o dva haléře, kolem 17:00 se podle Patria Online obchodovala za 23,46 Kč/USD. Českou měnu ovlivnila srpnová statistika průmyslové výroby. Pražská burza dnes ztrácela, index PX oslabil o 0,4 procenta na 1000,53 bodu. Dolů ho stáhly především akcie bank, nedařilo se ani telekomunikační O2.

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v srpnu meziročně klesla průmyslová výroba o 3,8 procenta. "V součtu se špatnými německými daty snad je všem jasné, že český průmysl i export čeká útlum. A to by se mělo projevit ve slabším kurzu," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. Samotná bilance českého průmyslu ale podle něj nebyla tak špatná, jak se čekalo.

Koruna je vůči euru momentálně o sedm haléřů slabší, než je její stodenní průměr. Pikora se domnívá, že je trh stále dost optimistický. "V průměru čeká, že za rok bude koruna na hladině 25,50 Kč/EUR, což mnozí vysvětlují tím, že nastane oživení. Já si to nemyslím. Očekávaný kurz sice nelze na 100 procent vyloučit, protože posun kurzu o procento lze realizovat během jediného dne, ale já si nemyslím, že k tomu dojde," dodal.

Pražská burza dnes ztrácela, index PX oslabil o 0,4 procenta na 1000,53 bodu. Dolů ho stáhly především akcie bank, nedařilo se ani telekomunikační O2. Úspěšný den za sebou naopak mají mediální CME a pojišťovna VIG. Aktivita na trhu byla nízká. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Bankovní sektor skončil se ztrátou. Komerční banka odepsala 1,63 procenta na 753 korun, Moneta Money Bank si pohoršila o 1,13 procenta na 70,20 Kč. Cenné papíry Erste Bank zlevnily o 0,95 procenta na 733 korun. Z finančních titulů tak posílily jen akcie VIG, a to o 1,19 procenta na 597 korun.

CME zdražila o 1,52 procenta na 106,60 Kč. Podobně se dařilo akciím provozovatele horských středisek TMR, které uzavřely na 985 korunách. Mírný růst zaznamenala také elektrárenská společnost ČEZ.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,73 25,78 Kč/USD 23,44 23,46

Zdroj: Patria Online