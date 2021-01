Koruna na začátku týdne oslabila k dolaru, stagnovala k euru

Praha - Koruna zahájila nový týden oslabením k dolaru o osm haléřů na 21,52 Kč/USD. Vůči euru se kolem 17:00 podle serveru Patria Online obchodovala za 26,10 Kč/EUR. Byla tak o pouhý haléř silnější než při pátečním závěru. Ráno ale k euru česká měna posilovala výrazněji, později však zisky odevzdala. Pražská burza především díky výraznému zdražení akcií Monety posílila. Index PX stoupl o 1,14 pct. na 1061,07 bodu. Akcie Monety zdražily o 10 pct.

"Je to zvláštní, ale ačkoli se dnes všichni bojí koronaviru a ČR s ním má stále velké problémy, tak koruna ráno lehce posílila a dotkla se hladiny 26,04 Kč/EUR. Tak silná byla naposledy 21. srpna," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Ekonom Komerční banky František Táborský považuje z krátkodobého hlediska korunu za mírně nadhodnocenou a očekává, že se v následujících dnech bude pohybovat v pásmu od 26,10 do 26,20 Kč/EUR. "Impulsem pro výraznější pohyb by mohlo být ostřejší prohlášení členů bankovní rady, kteří se do tohoto čtvrtka mohou vyjadřovat k měnověpolitickým otázkám před únorovým zasedáním ČNB," uvedl Táborský.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,11 26,10 Kč/USD 21,44 21,52

Zdroj: Patria Online