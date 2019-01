Praha - Česká měna na konci týdne oslabila k euru i dolaru. Vůči evropské měně dnes ztratila čtyři haléře a kolem 17:00 se obchodovala na 25,58 Kč/EUR. K dolaru koruna klesla o sedm haléřů na 22,51 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes smazala čtvrteční ztráty. Index PX posílil o 0,54 pct. na 1020,36 bodu. K růstu mu pomohly akcie CME i většina finančních titulů.

"Kurz české měny byl v uplynulém týdnu výjimečně stabilní. Od pondělka do pátku se pohyboval v úzkém pásmu pěti haléřů mezi 25,53 a 25,58 Kč/EUR. Týden zakončuje poblíž horní hranice tohoto rozpětí," uvedl ekonom Komerční banky Jakub Matějů. Koruna podle něj po výkyvech spojených s koncem minulého roku a posilování na začátku letoška našla poblíž současných hodnot krátkodobou rovnováhu.

"Ani příští týden neslibuje pro domácí měnu velká překvapení z nových dat," doplnil Matějů. Koruna si tak podle něj s dalším výrazným pohybem možná počká až na zasedání bankovní rady České národní banky na začátku února.

Podle analytiků společnosti Next Finance by česká měna oslabovala ještě mnohem výrazněji, pokud by z trhu zmizely sázky na únorové zvýšení úrokových sazeb. Předpokládají, že v letošním druhém čtvrtletí koruna oslabí, protože ČNB kvůli zhoršení ekonomického vývoje a příchodu krize do české ekonomiky zvyšování sazeb zastaví. "Na jaře roku 2019 se proto průměrný kurz koruny dostane na hladinu 26,20 koruny za euro," dodali.

Analytik Patria Finance Tomáš Vlk upozornil, že vůči dolaru dnes koruna oslabila zároveň s eurem. "Částečně k tomuto pohybu dopomohly lehké ztráty české měny vůči euru," podotkl.

Ze 12 hlavních emisí pražské burzy jich devět uzavřelo dnešní obchodování v plusu. Nejlépe si vedly cenné papíry mediální skupiny CME, které posílily o více než dvě procenta na závěrečných 74,90 Kč za kus. Společnost CME dnes informovala o zrušení dohody o prodeji svých aktivit ve Slovinsku. Dohodu o prodeji slovinských aktivit CME oznámila předloni v červenci s tím, že výnos z prodeje použije ke snížení dluhu.

Dařilo se také trojici finančních titulů. Akcie pojišťovny VIG zdražily o 1,56 procenta na 553 Kč, emise Monety si polepšila o půl druhého procenta na 74,45 korun za akcii a o 1,41 procenta zpevnila Erste Bank.

Mimo finanční sektor se na burze dařilo textilce Pegas, likérce Stock nebo polostátní energetické společnosti ČEZ.

Naopak mezi ztrátové tituly se dnes zařadil Avast či Komerční banka. Akcie technologické společnosti Avast odepsaly 1,2 procenta na 82,50 koruny. Emise Komerční banky uzavřela obchodování s kurzem 890 korun za akcii, což bylo o 0,67 procenta níž než při ranním otevření burzy.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,54 25,58 Kč/USD 22,44 22,51

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze ve třetím týdnu posílily o 0,9 procenta

Akcie na pražské burze ve třetím týdnu posílily a index PX přidal 0,9 procenta na 1020,4 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. V týdnu se opět dařilo nejvíce akciím mediální skupiny CME, naopak pokles postihl akcie antivirové společnosti Avast. Minulý týden české akcie posílily o 0,7 procenta, za celý loňský rok oslabily o 8,5 procenta.

"Tak jako v posledních týdnech byly pro trhy kurzotvorné informace o rozhovorech USA a Číny o vzájemných obchodních vztazích a brexit. Při vyjednávání mezi USA a Čínou jsou náznaky, že by mělo dojít k urovnání sporů. Většina hlavních světových indexů si za týden připsala více než dvouprocentní zisky. Akcie rostly zejména na konci týdne, takže investoři reagovali spíše na situaci mezi USA a Čínou. Brexit podstatný vliv neměl," uvedl analytik J&T Banky Bohumil Trampota.

Ve srovnání společností na pražském parketu si nejlépe vedla mediální společnost CME, která posílila o 4,17 procenta na 74,9 Kč a za dva týdny vyskočila o téměř 15 procent. CME je pravděpodobně ovlivněna pozitivním sentimentem na indexu Nasdaq, na kterém se obchoduje.

Naopak nejvíce ztratily akcie Avast, které přišly o 3,51 procenta na 82,5 Kč. "Za poklesem spíše než brexit vidíme korekce z nedávných maxim, kdy investoři vybírali zisky," podotkl analytik.

Začátek příštího týdne se opět ponese ve znamení brexitu. Pondělí bude posledním dnem, kdy může britská vláda v parlamentu prosadit novou dohodu o brexitu tak, aby ta platila k současnému datu 29. března. V USA se bude dále sledovat uzavření vládních úřadů, které je již nyní nejdelší v historii. Výsledková sezona bude pokračovat firmami jako Johnson & Johnson, Ford a Starbucks, v Evropě budou reportovat banka UBS či Vodafone. "Celkově máme na příští týden neutrální výhled," uzavřel Trampora.